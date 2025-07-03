美小非農就業意外下滑 Fed年底前降息兩次預期升溫

有「小非農」之稱的美國6月ADP就業數據遠不如預期，企業就業人數意外下滑，是兩年多來首見不增反減，反映服務業就業人口減少的影響，顯示美國經濟可能不如投資人想的強勁，聯準會（Fed）年底前至少降息兩次預期隨之升高。

ADP研究所2日公布，民間部門上月就業人口減少3.3萬人，遠不如經濟學家預估的增加9.8萬人，是2023年3月以來首次減少，5月增幅也從3.7萬人下修至2.9萬人。從類別來看，美國6月服務業總就業人口減少6.6萬人，其中專業與商業服務就業人口萎縮5.6萬人，商品生產就業人口則增加3.2萬人。

ADP首席經濟學家理察森說：「裁員仍很罕見，但企業對僱用人力躊躇不決，以及不願意填補員工離職留下的空缺，導致就業下滑。」

數據出爐後美公債殖利率2日盤中短線下挫，1年期和2年期公債殖利率跌至平盤附近，10年期債殖利率漲幅縮小，但隨後再度擴大，追蹤美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數一度跌回平盤。利率交換（swap）期貨合約價格顯示，Fed今年底前將降息66個基點，降幅大於1日尾盤暗示的63個基點。

美國6月非農就業報告3日將出爐，經濟學家預期非農就業人口將增加11萬人，失業率從4.2%微幅上升至4.3%。不過，由於ADP數據遠不如預期，部分經濟學家可能下修就業報告預估。