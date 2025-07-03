聽新聞
0:00 / 0:00

美小非農就業意外下滑 Fed年底前降息兩次預期升溫

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
有「小非農」之稱的美國6月ADP就業數據遠不如預期。路透
有「小非農」之稱的美國6月ADP就業數據遠不如預期。路透

有「小非農」之稱的美國6月ADP就業數據遠不如預期，企業就業人數意外下滑，是兩年多來首見不增反減，反映服務業就業人口減少的影響，顯示美國經濟可能不如投資人想的強勁，聯準會（Fed）年底前至少降息兩次預期隨之升高。

ADP研究所2日公布，民間部門上月就業人口減少3.3萬人，遠不如經濟學家預估的增加9.8萬人，是2023年3月以來首次減少，5月增幅也從3.7萬人下修至2.9萬人。從類別來看，美國6月服務業總就業人口減少6.6萬人，其中專業與商業服務就業人口萎縮5.6萬人，商品生產就業人口則增加3.2萬人。

ADP首席經濟學家理察森說：「裁員仍很罕見，但企業對僱用人力躊躇不決，以及不願意填補員工離職留下的空缺，導致就業下滑。」

數據出爐後美公債殖利率2日盤中短線下挫，1年期和2年期公債殖利率跌至平盤附近，10年期債殖利率漲幅縮小，但隨後再度擴大，追蹤美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數一度跌回平盤。利率交換（swap）期貨合約價格顯示，Fed今年底前將降息66個基點，降幅大於1日尾盤暗示的63個基點。

美國6月非農就業報告3日將出爐，經濟學家預期非農就業人口將增加11萬人，失業率從4.2%微幅上升至4.3%。不過，由於ADP數據遠不如預期，部分經濟學家可能下修就業報告預估。

殖利率 美國經濟

延伸閱讀

Fed釋降息訊號 富蘭克林華美：投資級債ETF迎來布局良機

貝森特推測Fed應該會在9月前降息 認為市場指標勝過專家

川普施壓降息 鮑爾：聯準會必須完全不涉政治

韓國單月出生率飆速30多年最快 台出生人口仍新低…原來從這裡先下手

相關新聞

美財長預期Fed 9月前降息 直言要聽市場的話

美國財政部長貝森特表示，不論是債市還是股市，表現都很強，從市場指標來看，他相信聯準會（Fed）會在9月前降息。

特斯拉上季全球銷量 兩位數衰退

美國電動車大廠特斯拉上季全球銷量重摔13.5%，寫下歷來最大銷量減幅，也連續兩季衰減，但數據僅略低市場預期，促使該公司股...

美小非農就業意外下滑 Fed年底前降息兩次預期升溫

有「小非農」之稱的美國6月ADP就業數據遠不如預期，企業就業人數意外下滑，是兩年多來首見不增反減，反映服務業就業人口減少...

監管寬鬆效應 全球上市公司瘋買比特幣

最新數據顯示，今年第2季全球上市公司的比特幣購買量季增幅，連三季超越指數型基金（ETF），理由在於監管環境對加密貨幣日趨...

歐洲垃圾債 買氣升溫

隨著愈來愈多投資人擔憂美國市場風險升高，資金開始轉向歐洲，帶動歐洲高風險企業發行的「垃圾債」買氣升溫。

關稅戰效應 美網購力道驟減

訪調顯示，關稅導致美國三成消費者延後採買，線上購物的力道驟減，網購出現逾十年來最劇烈的降幅，幾乎所有種類的商品銷售均陷入...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。