美財長預期Fed 9月前降息 直言要聽市場的話

美國財政部長貝森特表示，不論是債市還是股市，表現都很強，從市場指標來看，他相信聯準會（Fed）會在9月前降息。

貝森特1日接受福斯（Fox）新聞節目訪問，談到鮑爾會不會在秋季降息時說：「我的看法是，如果（他們的）標準是關稅沒有造成通膨，那照這個邏輯，降息其實應該早於那時候，不過9月以前是沒問題的。」

美財長貝森特最新談話

他說：「但說實在話，我並不認同他們這套標準，但如果真要按照那套標準，秋天降息是當然的了。」

談到Fed主席鮑爾按兵不動的立場，是否真基於穩健的經濟判斷？貝森特說：「不妨看看市場怎麼說。這次美股從15%跌幅創下歷史最快反彈，『解放日』後市場卻一片恐慌，金融圈全都看壞。」

「但當時賣股票的人，全都錯過了機會。我們看到這波大反彈，標普、道瓊、那斯達克今年表現都很好；大家說遇到通膨和關稅，應該最先崩盤的是債市，結果10年期公債反而創下五年來最佳報酬。」

「所以，不論是債市還是股市，表現都很強。坦白說，我一直相信市場指標勝過所謂的專家，這也是我35年金融生涯成功之道，就是聽市場的話。」

同日，美國總統川普表示，目前他有兩到三位最佳人選來接替鮑爾出任Fed主席。

川普在其第一任期提名鮑爾出任Fed主席，鮑爾任期預定2026年5月結束。

被問及他是否有接替鮑爾最佳人選時，川普告訴記者，「我有兩、三個最佳人選」，但拒絕提供更多訊息。上月底在海牙出席北約峰會期間川普說：「我心中大概有三、四個人選。」

美國媒體上周報導，川普考慮任命前Fed理事華許和國家經濟委員會主席哈塞特為繼任者。該報還稱，財政部長貝森特、前世界銀行總裁馬爾帕斯和Fed理事沃勒，都是潛在人選。此外，川普曾考慮最早9或10月就選定並宣布繼任者。

不過，貝森特本周接受彭博電視台訪問時又說，川普政府正考慮利用預計2026年初出現的Fed理事空缺，來任命鮑爾的繼任者。