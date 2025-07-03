監管寬鬆效應 全球上市公司瘋買比特幣

最新數據顯示，今年第2季全球上市公司的比特幣購買量季增幅，連三季超越指數型基金（ETF），理由在於監管環境對加密貨幣日趨友善，愈來愈多企業仿效策略（Strategy）公司的操作策略，擴大比特幣儲備量。

根據比特幣數據商Bitcoin Treasuries的資料，上一季期間全球上市公司共購入約13.1萬枚比特幣，季增18%；同期ETF持幣量增幅為8%，約11.1萬枚。

Ecoinometrics研究主管馬里指出，比特幣市場4月因川普宣布關稅政策而劇烈震盪，當月上市公司的比特幣持有量仍增加4%，高於ETF的2%增幅，「這些公司不在意價格高低，而是要擴大比特幣持有量，以便提升對潛在買家的吸引力」。

馬里表示，「透過ETF持有比特幣的機構投資人，購買動機有別於上市公司，後者累積比特幣的目的，無論如何都是提升股東價值」。

這股趨勢反映，整體加密貨幣產業在川普政府上任後受益於明顯的監管寬鬆。川普3月簽署行政命令，宣布建立美國比特幣準備，釋出明確訊號，表明這項曾被視為聲譽風險來源的加密資產，將長存於市場。

ETF上次購幣量超越上市公司為2024年第3季，是川普再度當選之前。

以今年第2季為例，GameStop在董事會3月通過將比特幣列為準備資產後，正式開始買進；醫療保健公司KindlyMD則與比特幣投資公司Nakamoto合併。另外，ProCap也啟動購幣計畫，並準備透過特殊目的收購公司（SPAC）上市。

儘管如此，ETF仍是比特幣持有量最大的單一實體，自2024年1月比特幣ETF在美上市以來，ETF目前共持有逾140萬枚比特幣，約占2,100萬枚供給上限的6.8%；上市公司持有約85.5萬枚，或4%。

前身為「微策略」（Microstrategy）的策略公司，仍是比特幣第一大戶，持有約59.7萬枚比特幣。如今有超過140家上市公司仿效Strategy的策略。

然而，馬里表示，十年後可能不會有那麼多公司奉行此策略，因愈多企業投入，單一企業的投資力道就會被稀釋；再者，比特幣屆時可能已相當普遍，代理買家直接持有比特幣的規範與限制也可能放寬，「上述這波趨勢，可視為是企業試圖從這種套利機會中獲利」。