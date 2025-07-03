全球旅遊市場將倍數成長

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

最新研究報告預估，消費者的每年旅遊支出，將在未來15年成長至目前的三倍，而且成長動能並非來自歐美，而是新興國家的中產階級

彭博資訊報導，波士頓諮詢集團（BCG）調查近5,000名旅遊人士後，做出的全球休閒旅遊評論報告估計，全球休閒旅遊市場規模將從2024年的5兆美元，暴增至2040年的15兆美元，成長速度超越醫藥和時尚業。

報告作者之一的BCG資深合夥人柯斯洛表示：「新興市場正在帶動大幅成長，包括中國大陸、印度和沙烏地阿拉伯等國。」她表示，這些國家中產階級崛起，提升消費者對休閒旅遊的興趣，如同數十年前美國中產階級崛起帶起的度假村文化。大陸可望成為休閒支出最高的國家，預估每年增幅超過10%。

雖然國內旅遊占據大多數的旅遊需求，但是國際旅遊的成長速度更快。BCG預估，海外旅遊開支將從2024年的4,240億美元，2040年攀升兩倍以上至1.4兆美元。

值得注意的是，BCG報告並未考慮貿易戰或地緣政治衝突風險，這些問題可能阻撓中東等地的旅遊。柯斯洛表示，目前情況非常不明朗，但旅遊業向來充滿韌性，而且旅遊熱潮日增，即便面臨各種經濟不確定性，仍有愈來愈多人專搶最後一刻的折扣票。

中產階級 新興市場 消費者

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