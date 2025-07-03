關稅戰效應 美網購力道驟減

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
關稅衝擊線上購物，網購出現逾十年來最劇烈的降幅，幾乎所有種類的商品銷售均陷入年減。（路透）
關稅衝擊線上購物，網購出現逾十年來最劇烈的降幅，幾乎所有種類的商品銷售均陷入年減。（路透）

訪調顯示，關稅導致美國三成消費者延後採買，線上購物的力道驟減，網購出現逾十年來最劇烈的降幅，幾乎所有種類的商品銷售均陷入年減，恐衝擊美國電商業者。

CNBC報導，根據諮詢公司Alix Partner的調查，各類商品網購出現兩位數的年減。其中，辦公室用品減少13個百分點，運動用品減少12個百分點，化妝品、家具、傢飾品及大型電器，分別減少10個百分點。食品雜貨則是唯一例外，表現與去年持平。

Alix Partners零售領域合夥人康斯丁（Chris Considine）說：「這標誌了線上購物在歷經超過十年的成長之後，首度普遍降溫」。

關稅是消費者改變購物行為的催化劑。根據Alix Partners資料，34%接受調查的消費者表示，因價格不確定性而延後消費；66%消費者說，如果外國商品價格上漲超過10%，會選擇國產商品替代。28%受訪者則表明，他們已提前採購商品，避免額外的進口成本。調查也顯示，希望購買美國產品的美國消費者，雖占少數，但仍有相當比率、約為20%。

該調查顯示，消費者不僅減少網購，也比以往更重視免運費。超過四分之三受訪者說，免運大幅影響購買決定，這個占比寫AlixPartners 2012年開始訪調以來新高，且比一年前高出10個百分點。另外，電商業者送貨及退貨政策也變得更加嚴格，更強調到店取貨及退貨。受訪的近半數零售商都表示，已經提高免運費最低門檻，或規定必須加入會員。

調查結果與近期經濟數據一致，反映出消費者的不安。密西根大學的消費者信心指數，6月月增16%，但仍低於去年底川普就任總統之前。而且6月數值攀升，也是由於比較基期較低，5月數據寫史上第二糟。

康斯丁表示：「關稅顯著影響了消費者行為，不僅改變了消費時機，也造成潛在的需求回流。零售業者可能需要重新評估採購及定價策略，以維持競爭力。」

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