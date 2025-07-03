延攬台日韓銷售主管 亞馬遜攻亞太低軌衛星

亞馬遜正為旗下的低軌衛星網路事業Kuiper，延攬負責台灣、日本、南韓地區的政府業務銷售主管，為進軍亞太市場奠定基礎。

彭博資訊報導，Kuiper已發布政府解決方案經理的職缺，獲錄取者將負責打造一支高效團隊，業務範圍涵蓋台、日、韓。台灣官員已在去年12月表示，正在洽談與Kuiper攜手合作。

若中共攻台，衛星網路可協助台灣不致斷網，強化通信韌性。自從台灣總統賴清德去年就職後，台海緊張局勢不斷升溫。賴清德3月宣布多項反中國滲透的措施，包含首度將中國列為「境外敵對勢力」，引發北京強烈反彈。

迄今亞馬遜擁有54顆衛星，最終的目標是將3,236顆衛星部署於地球低軌道，該公司說，預計這項低軌衛星網路服務將在今年稍晚上線，為家庭、企業及政府提供網路，與SpaceX的星鏈這個業界領頭羊互別苗頭。2023年，亞馬遜已宣布與日本電信業者組成的集團簽署協議，將在當地提供衛星網路服務。