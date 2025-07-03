特斯拉上季全球銷量 兩位數衰退

美國電動車大廠特斯拉上季全球銷量重摔13.5%，寫下歷來最大銷量減幅，也連續兩季衰減，但數據僅略低市場預期，促使該公司股價2日逆勢攀高。

彭博資訊報導，特斯拉2日公布，4月~6月交車量為38萬4,122輛，比去年同期銳減13.5%，使該公司在下半年必須彌補近11萬輛的缺口，才能使銷售重回正成長。不過，上季38萬多輛的交車數據，高於第1季的近34萬輛，也僅略低於華爾街預估。

知名科技分析師孟斯特（Gene Munster）先前報告指出，儘管特斯拉第2季交車量欠佳，但該季可能是低點，最糟情況應該已過去，年底買氣可望略為改善。而且對特斯拉股價來說，最重要的是無人計程車Robotaxi的上路狀況。

與此同時，美國6月新車銷量的年率降至近一年來最低水準，顯示美國總統川普關稅政策引發的搶購潮逐漸消退，各家車廠如臨大敵。

部分車廠感受到消費者縮手的壓力。豐田汽車4至6月的美國銷量年增7.2%，但6月單月銷量幾乎持平；本田上季交車量增加8.4%，但6月增幅僅有1.5%；起亞6月銷量下滑3.2%，使第2季整體增幅僅剩5%；日產上季銷量銳減6.5%。福特給予所有客戶員工優惠價，使第2季銷量大增14%，但6月成長明顯放緩。

不少美國消費者擔心關稅上路後車價將揚，紛紛湧入汽車展售間，促使美國3月和4月的汽車銷量衝上多年新高。

根據汽車產業研調機構J.D. Power統計，美國車市在這兩個多月售出大約17.3萬輛新車。但到5月中旬，買氣開始降溫，6月銷售續弱。

美國6月汽車銷量換算成年率為1,500萬輛，為近12個月來最低，也遠低於4月的年率1,670萬輛。分析師指出，隨著車價高漲、經濟前景不明、利率居高不下，加上新車和卡車庫存短缺，汽車市場的冷清行情恐將持續下去。

Cox Automotive首席經濟學家史莫克預估，下半年美國新車銷量年率可能維持在1,500萬輛，低於上半年的1,630萬輛。川普政府4月起對進口汽車和卡車加徵25%關稅，進口零組件同樣被課以關稅，不過若車輛在美國組裝，這些零組件的關稅稅率較低。