押注這4種交易今年虧慘了！川普罵最兇的投資最有賺頭

2025上半年全球金融市況詭譎多變，美國總統川普的政策不確定性是一大主因。但川普提高關稅、反對綠能轉型等政策大方向很明確，押注相關「川普交易」卻可能意外大賠，以下舉幾個實例。

川普一上台就表明，將對其他國家的進口貨物提高關稅。任何經濟模型都顯示，提高關稅將導致美元勁升。然而，實際結果恰好相反：美元今年來不升反貶。川普4月初宣布的「解放日」關稅確實震撼全球，但後來投資人便發現，關稅措施變來變去，有的暫緩實施，有的稅率降低，市場解讀為他「吼聲很大，但沒真咬」，結果便是美元貶值。

二、美國汽車股

川普高築關稅壁壘，一大用意是想讓製造業工作回流美國。在美國，沒有任一產業比汽車重要。數十年來，底特律式微，全球市占持續遭日本、德國等競爭對手侵蝕。川普提高關稅顯然想助美國汽車製造商一臂之力。

結果呢？今年來，追蹤美國汽車產業表現的標普1500汽車指數反倒大跌23%。

個股運勢的起落更誇張。川普去年11月勝選後，特斯拉股價便扶搖直上，因為執行長馬斯克在川普競選期間出錢出力，更在川普2.0政府掌管政府效率部（DOGE），一度顯得像是名副其實的聯席總統。馬斯克領導的公司選後股價飆漲，即反映市場預期他得勢後可望左右川普政策，有利於特斯拉前景。

結果呢？確實有影響，但並非眾人料想的那樣。馬斯克囂張的行徑，讓他在美國國內外都掀起巨大的反感，連累特斯拉品牌。他6月和川普公然決裂，更引爆特斯拉股票賣壓。馬斯克最近痛批川普的「大而美」預算與支出法案，可能招來川普報復，也許不會被送回出生地南非，但可能取消給馬斯克旗下公司的補貼。

四、油氣股

眾所周知，川普高唱「鑽油吧，寶貝鑽吧」，而且一心一意扭轉從化石燃料轉型至綠能的潮流。川普2.0政府官員中，指控氣候變遷是大騙局者，大有人在。

所以，今年若做多標普1500石油與天然氣鑽探指數，同時放空標普全球乾淨能源指數，想必已大賺了吧？令人詫異的是，結果剛好相反。油氣指數今年來走下坡，全球綠能指數則上揚。假如押寶乾淨能源並做空油氣，過去六個月來已大賺60%。

以後見之明來看，押注上述「川普交易」都已陰溝裡翻船。相較下，本可能淪為落水狗的投資，卻可能意外大放異彩，而且也要拜川普2.0耀武揚威之賜。

上半年意外大賺的投資操作

歐洲軍工股便是最明顯的例子。川普要求北約組織成員國多分擔軍費，但直到他的副手范斯2月在慕尼黑安全會議上發表措辭嚴厲的演說後，歐洲政治人物才覺醒到必須防備美國不再是盟國的風險。在歐洲諸國提高軍事支出的展望下，STOXX-500航太與國防指數今年來以歐元計飆漲47.3%。歐洲軍工股，以美元計，今年來漲幅更達到68%。

如果上半年做多歐洲軍工股並放空美國汽車股，那麼這六個月來可獲利117%。

以個股來看，歐洲最大軍火製造商德國萊茵金屬公司（Rheinmetall），股價自2月范斯演講後就一飛沖天，顯示該公司勢必成為歐洲擴大軍事支出的大贏家。川普2.0激起歐洲人民怒火，意味德國會盡可能採購本土製的武器。美元走貶也有幫助。

結論是，政治風向固然重要，但投資人會如何反應卻難以捉摸。況且，今年初時，一些「川普交易」已在川普勝選後大漲一波了，對川普政策利多的預期已反映在股價上。等到政策實際生效後，總是有出人意料的空間，例如范斯一語驚醒德國人，又如馬斯克從上達天聽到與川普反目成仇。即使政策大方向明確，對市場會造成什麼確切影響仍是未知數。投資人在管控風險時，宜銘記這一點。