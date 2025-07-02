美股早盤／ADP小非農數據不佳 3大指數意外淡定！特斯拉漲逾2%

儘管有「小非農」之稱的ADP研究所就業報告6月意外下滑，美股2日早盤反應卻相對平淡，道瓊工業指數僅小跌99點，或0.2%，標普500指數跌0.1%，那斯達克指數小漲0.2%；費城半導體指數漲0.1%；台積電ADR漲1.4%。

ADP研究所2日表示，美國民間部門上月就業人口減少3.3萬人，為2023年3月來首見下滑。道瓊訪調經濟學家預期增加10萬人。

不可否認地，ADP報告在預測美國政府每月就業報告上的紀錄表現平平，美國政府的非農就業報告將在3日出爐，經濟學家預期6月就業人口增加11萬人。

市場也可能因為美國聯準會（Fed）本月稍晚降息的預期機率上升而受到撫慰。芝商所（CME）的FedWatch工具現在預期Fed本月降息機率約為23%，高於一天前的20%。

交易員也在持續關注美國總統的「大而美」減稅和減支法案，該案1日在參議院驚險過關，接下來將交回到眾議院做最終表決，但共和黨內仍有議員在堅持反對。

另一方面，與川普再度交惡的馬斯克執掌的特斯拉，2日公布第2季交車量，共交付了38萬4,122輛車，比去年同期銳減14%，但比第1季的約33.6萬輛要好，早盤股價上漲2.5%。

微軟則在開盤前傳出將裁員約9,000人，或相當於全體員工的近4%，微軟發言人也證實公司在進行裁員，但早盤股價似乎影響甚小，僅下跌0.2%。