重摔13.5%！特斯拉上季銷量寫歷來最大減幅 但股價這原因逆漲

美國電動車大廠特斯拉上季全球銷量重摔13.5%，寫下歷來最大銷量減幅，也連續兩季衰減，可能斷送全年銷量成長的希望。

彭博資訊報導，特斯拉2日公布，4月–6月交車量為38萬4,122輛，比去年同期銳減13.5%，使該公司在下半年必須彌補近11萬輛的缺口，才能使銷售重回正成長。不過，上季38萬多輛的交車數據，高於第1季的近34萬輛，也僅略低於華爾街預估，帶動特斯拉同日早盤股價上漲近3%。

執行長馬斯克曾在5月中旬說，特斯拉已擺脫年初的銷售頹勢，但最新的銷售數據並非如此。如果美國總統川普力推的「大而美」減稅法案在眾議院過關，將取消購買電動車的減稅優惠，可能進一步拖累特斯拉產品在下半年的買氣。

特斯拉原本寄望全新改款的Model Y能提振上季買氣，然而，由於旗下其他產品尚未更新，使產品在中國大陸市場的吸引力不敵當地車廠比亞迪與小米，在美國又遭遇通用汽車的步步進逼。

多數分析師如今預期特斯拉銷量將連兩年衰減，接受彭博訪調的分析師平均預期，特斯拉今年將交付約165萬輛車，比去年下滑8%。