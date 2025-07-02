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越南榴槤卡關中國市場 出口急凍企業叫苦

中央社／ 河內2日專電

受到中國加強檢疫的影響，越南榴槤今年前5個月的出口額大幅下滑58%。越南企業擔心通關延誤導致榴槤腐壞，簽署出口合約的意願低，市場觀望氣氛濃，有業者甚至暫停出口。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南海關統計顯示，今年前5個月，越南榴槤出口額為3.86億美元，較2024年大幅減少58%。5月榴槤出口金額續降，已連續第5個月呈現下滑趨勢。

越南榴槤出口不振，主要原因是在最大的市場中國遇挫，過去中國吃下越南榴槤出口量的72%，如今越南榴槤對中國出口大幅萎縮，導致越南蔬果出口總額在今年前5個月僅達23億美元、年減13.5%。

越南企業指出，榴槤出口到中國依然面臨許多困難，由於中國持續加強檢疫，尤其是針對致癌物質「金胺O」。

越南蔬果協會秘書長鄧福原（Dang Phuc Nguyen）表示，中國還加強檢查重金屬殘留、植物檢疫及查驗種植區代碼，導致通關流程更為繁瑣。

因為風險變高，許多越南企業目前只敢零星出口，不敢簽署較大的訂單，一些企業為了完備文件、手續甚至停止出口。

越南農業與環境部部長杜德維（Do Duc Duy）和中國海關總署署長孫梅君5月28日舉行會談時，曾一致同意補充口岸人力、增加工作時間，紓解農產品旺季期間的通關壅塞問題。

榴槤 海關 越南

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