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埃及蘇伊士灣船隻翻覆！造成4死、3人仍失蹤 公司回應了

中央社／ 開羅2日綜合外電報導
一艘船隻在埃及的紅海主要石油產地蘇伊士灣（Gulf of Suez）被拖曳時翻覆，船舶營運商的母公司－沙烏地阿拉伯ADES控股公司今天表示，這起意外造成至少4人死亡。 新華社
一艘船隻在埃及的紅海主要石油產地蘇伊士灣（Gulf of Suez）被拖曳時翻覆，船舶營運商的母公司－沙烏地阿拉伯ADES控股公司今天表示，這起意外造成至少4人死亡。 新華社

一艘船隻在埃及紅海主要石油產地蘇伊士灣（Gulf of Suez）被拖曳時翻覆，船舶營運商的母公司－沙烏地阿拉伯ADES控股公司今天表示，這起意外造成至少4人死亡。

路透社報導，蘇伊士運河管理局（Suez CanalAuthority）主席雷比（Osama Rabie）透過聲明指出，意外發生地點距離蘇伊士運河南方入口約130海里，並未擾亂這條貿易路線的航運。

埃及石油部昨天說明，石油與天然氣生產商Shukheir海洋石油公司（Offshore Shukheir Oil Co）通報，事故發生在埃及紅海岸的加貝塞特地區（GabalEl-Zeit）附近。

翻覆船隻是一艘名為Admarine 12的自升式駁船，為海洋鑽油服務供應商ADES控股公司（ADES HoldingCompany）的子公司所有。根據ADES對沙烏地證券交易所揭露的資訊，當時船上載著30名人員，其中23人獲救。

埃及石油部先前將這艘船誤稱為Adam Marine 12。

ADES表示，3名員工和1名承包商喪生，其餘3人仍在搜救中，「公司正密切與當地政府和急救單位合作，所有人員的安全及福祉仍為首要任務，會持續對這起事故進行完整及詳細的調查」。

埃及 沙烏地阿拉伯 石油 紅海 蘇伊士運河

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