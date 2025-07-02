減少對大陸依賴 印度將啟動本土稀土增產計劃

為減少對大陸依賴，稀土儲量排名世界第三的印度將投入350億至500億盧比（新台幣119億元到新台幣171億元）的資金，啟動印度本土稀土增產計劃。不過有分析認為，印度稀土戰略實施面臨技術短板、生產成本居高不下、缺乏完整產業鏈三大瓶頸。

路透報導，印度政府在最新發布的5月經濟報告中表示，印度正在採取措施，應對因大陸對稀土礦物實施限制而可能造成的供應中斷。儘管印度擁有位居世界前列的稀土儲量，但境內相關產業鏈並不發達。

印度經濟時報報導，印度國企多年來一直在開采稀土材料，但這些材料主要用於原子能和國防部門，大多數其他用途的稀土供應仍從大陸進口。

環球時報引述清華大學國家戰略研究院研究員錢峰的話指出，印度近年來加速推動稀土戰略，核心目標在於強化在關鍵礦產供應鏈中的「去風險」能力，實現關鍵礦產的「自給自足」，同時有意打破大陸在全球稀土供應鏈中的主導地位，最終成為全球價值鏈中具有更大影響力的國家。為此，莫迪政府開始著手於國內外。

對內，向私營企業開放稀土勘探許可，推動私營部門參與稀土開採。對外，先後與非洲、拉美多國簽訂礦產協議，並在美國主導的「礦產安全伙伴關係」框架下，與日澳加強在精煉、回收等環節的合作。

錢峰認為，儘管印度雄心勃勃，但稀土戰略實施面臨三大瓶頸。首先，存在技術短板，缺乏先進分離和精煉技術，產品質量不穩定，難以滿足境內高科技產業需求；其次，在印度已探明的690萬噸的稀土儲量中，其主要分布於東部和南部海灘，品位較低，提取過程複雜，加上受限環保因素，導致生產成本居高不下，缺乏國際市場競爭力；第三，印度缺乏從開採到終端應用的完整產業鏈，且技術人才匱乏、電力供應不穩定，都對規模化生產構成較大制約。