日本開採海底稀土 2026年啟動試驗計畫

「日經亞洲」（Nikkei Asia）獲悉，日本將於明年1月啟動一項全球首創的試驗計畫，從一處近海沉積物中開採稀土礦物。

根據報導，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）將派遣深海科學鑽探船「地球號」（Chikyu）停泊在距離南鳥島海岸100公里至150公里處。南鳥島是位在東京東南方約1950公里的珊瑚環礁。

一條管道將下放到海平面下5500公尺深的海床上，採集35公噸泥漿。倘若成功，這將是全球首次利用船隻從如此深的海底開採稀土。

包括管道鋪設，整體作業預計耗時約3週，「地球號」將負責把泥漿運回日本本土。每噸泥漿預計將會含有約2公斤稀土礦物。

儘管目前全球大部分稀土由中國生產，但日本周邊專屬經濟區的海床也蘊藏著豐富的稀土資源。據估計，光是南鳥島周邊地區就蘊藏約1600萬噸稀土，儲量居全球第3。

日本海洋研究開發機構早在2022年8月至9月，就曾在茨城縣外海成功開採稀土，當時使用的採泥管道下放到2500公尺深處。

明年進行的試驗計畫將嘗試取回超過兩倍深度的泥漿，如果實地測試成功將會展開全面性開採。