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北京從中作梗？彭博：鴻海大批陸籍員工應要求撤出印度返中

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
彭博資訊報導，鴻海集團已要求數百名中國大陸工程師與技師撤出印度iPhone工廠，返回中國大陸。路透
彭博資訊報導，鴻海集團已要求數百名中國大陸工程師與技師撤出印度iPhone工廠，返回中國大陸。路透

鴻海集團據傳已要求數百名中國大陸工程師與技師撤出印度iPhone工廠，返回中國大陸，這對蘋果在印度生產旗下產品的努力是一大打擊。

彭博資訊引述知情人士說法報導，鴻海是在約兩個月前，開始要求印度南部iPhone工廠大批中國大陸員工返國，截至目前為止300多名中國大陸勞工已離開印度，來自台灣的支援人力則大多留在印度；蘋果拒絕置評，鴻海未回覆彭博資訊置評請求。

鴻海要求這些勞工返回中國大陸的原因，目前還不得而知。彭博資訊曾報導，北京當局官員今年稍早以口頭方式，鼓勵監管機構和地方政府遏止技術與設備流至印度及東南亞，這麼做目的或許是企圖阻止企業生產線移至其他地區。

蘋果執行長庫克曾讚許中國大陸組裝勞工技術和專業知識，強調這是蘋果生產線大多設在中國大陸一大原因。知情人士指出，中國大陸人力撤出印度不會衝擊生產品質，但可能影響組裝線效率。

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