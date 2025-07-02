黃金交叉再上攻？大空頭警告美股逼近「威利狼」時刻 短線急跌將至

美國股市標普500指數最近改寫歷史新高，並形成代表後市看多的「黃金交叉」，但這波漲勢並未打動所有人。華爾街最悲觀策略師警告，標普500指數正步步逼近「威利狼」時刻，一波投資人未料到的跌勢可能即將來臨。

BCA研究公司以首席策略師貝瑞津（Peter Berezin）為首的團隊在報告中指出，BCA旗下Stock Coach模型顯示，反映美股表現偏離平均幅度的z分數目前為負0.72，僅略高於負1這個令人感到恐懼的門檻。他們表示，目前的z分數反映標普500指數未來一至三個月投資報酬率將低於平均值，如果z分數跌破負1，對美股走向的憂慮將進一步升溫。

這個團隊說：「卡通威利狼與嗶嗶鳥一個常見劇情是倒楣的威利狼衝出懸崖後漂浮在半空中，威利狼先是緊張地往下看，然後墜地。我們的MacroQuant模型顯示，這種威利狼時刻可能降臨在標普500指數。」

BCA目前建議投資人減碼美股，即降低曝險。貝瑞津曾預估標普500指數2025年將以4,450點封關，並曾在4月初宣稱除非標普500指數跌破4,200點，否則他不會買進股票。從標普500指數目標來看，貝瑞津目前是華爾街所有策略師中最悲觀的一個。

貝瑞津表示，他對股市信心增強的前提是對經濟的信心改善，但目前數據提供的慰藉不多。貝瑞津說：「本周出爐的就業數據很重要，如果6月勞動市場數據大幅惡化，經濟將陷入衰退的一整套言論將伴隨著刺耳聲重出江湖，導致股市下跌和債券價格大漲。」

美國6月就業數據3日將出爐，比往常提前一天，原因是4日是美國獨立日假日。經濟學家預估美國6月就業人口將增加11萬人，不如前一個月的增加13.9萬人。

BCA旗下MacroQuant股票模型青睞原物料、必需消費、能源、公用事業、工業、通訊服務與醫療保健類股，減碼金融和資訊科技，對非必需消費類股的看法更悲觀。加拿大、新興市場、澳洲、歐元區和英國被視為能加碼買進股票的地區，日本評等為中立。