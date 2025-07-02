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亞馬遜延攬台日韓衛星人才 布局亞太市場對抗SpaceX

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
亞馬遜為低軌衛星網路服務kuiper進軍台日韓招聘人才。路透
亞馬遜為低軌衛星網路服務kuiper進軍台日韓招聘人才。路透

亞馬遜正為旗下的低軌衛星網路事業Kuiper，延攬負責台灣、日本、南韓地區的政府業務銷售主管，為進軍亞太市場奠定基礎。

彭博資訊報導，Kuiper已發布政府解決方案經理的職缺，獲錄取者將負責打造一支高效團隊，業務範圍涵蓋台、日、韓。台灣官員已在去年12月表示，正在洽談與Kuiper攜手合作。

中共攻台，衛星網路可協助台灣不致斷網，強化其通信韌性。自從台灣總統賴清德去年就職後，台海緊張局勢不斷升溫。賴清德3月宣布多項反中國滲透的措施，包含首度將中國列為「境外敵對勢力」，引發北京強烈反彈。

迄今亞馬遜擁有54顆衛星，最終的目標是將3,236顆衛星部署於地球低軌道，該公司說，預計這項低軌衛星網路服務將在今年稍晚上線，為家庭、企業及政府提供網路，與SpaceX星鏈這個業界領頭羊互別苗頭。2023年，亞馬遜已宣布與日本電信業者組成的集團簽署協議，將在當地提供衛星網路服務。

在中國漁船一再切斷聯繫台灣離島與本島的海底電纜之際，台灣亟需建置通訊備援系統。台灣電信龍頭中華電信近年來已拓展衛星布局，以強化通訊服務的韌性。

中華電信聲明指出，將試圖成為Kuiper的經銷商，為台灣產官界提供服務，同時與Kuiper洽談在地面站領域的合作。

SpaceX 中共 亞馬遜 星鏈 網路 衛星 賴清德

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