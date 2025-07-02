民眾瘋買平替！淪「廉價同款品」商機苦主 Lululemon狀告好市多

時尚服飾「廉價同款品」（dupe），也就是高端服裝配件品牌的平價替代品，在這個年代可說是隨處可見，而這也讓一些企業陷入法律糾紛，最新一例Lululemon狀告好市多。

美聯社報導，熱門瑜珈服飾品牌Lululemon上個月底狀告好市多（Costco），指控這個倉儲式量販店販售幾款Lululemon高人氣休閒運動服飾的平價同款品。

在零售業，販賣廉價同款品並非新鮮事；然而，社群媒體把購買平價替代品的線上文化推向新高，網紅們直接告訴追隨者哪裡可以買到激似款。

心儀愛馬仕（Hermes）一雙1000美元（近新台幣3萬元）的毛拖嗎？折扣賣場達吉特（Target）有類似版，一雙賣15美元（約新台幣450元）；看上寶緹嘉（Bottega Veneta）要價2800美元（約新台幣8.2萬元）的hobo流浪包？新興網路服飾業者Quince的版本99美元（約新台幣2800元）就買得到。

Lululemon緊身褲、運動拉鍊上衣價格動輒超過100美元，過去也不是沒碰過其他業者賣山寨貨。在6月27日的訴狀中，Lululemon除了好市多並沒有點名其他業者，僅說有少部分企業「複製或抄襲」他們的服飾並以較低的價格對外販售，其中不少透過TikTok及其他社群平台以「Lululemon平價版（LululemonDupes）」等主題標籤在網路上爆紅。

企業提供親民版商品的做法行之有年，作為名牌或設計師精品的替代選項，但往往是透過零售商自有品牌推出。

但同款品並非直接抄襲，且沒有未經授權使用專利商標，這些與精品「幾分像」的「純」平價替代品往往是合法的，甚至可以掀起民眾對「正品」的關注。

然而，瘋買平價替代品的現象，尤其是時尚圈，標記著許多消費者渴望擁有精品，卻不再願意為正品埋單，甚至也不在乎是否買到正品。

整體來說，平價替代品可能會落入法律灰色地帶，包括侵犯版權和商標權，特別是如果行銷人員對同款品或正品上做出不實宣傳時，更容易引發法律問題。

美國麻州波士頓東北大學（Northeastern University）法律暨媒體教授羅伯茲（Alexandra Roberts）說，「尤其是在時尚領域，這會引發一些棘手的問題」，這包括相關的智慧財產權是否存在？這些智財權能否有效執行？以及是否真的構成侵權？或者產品只是「將自己定位為價格較低的替代品」。