IMF籲瑞士強化監管 鞏固銀行體系韌性

國際貨幣基金（IMF）今天敦促瑞士強化銀行韌性，並處理瑞士信貸銀行（Credit Suisse）崩塌所暴露出的弱點。

法新社報導，IMF指出，瑞士金融市場監理局（FINMA）應該要具備及早干預並偵測、解決銀行破產問題的能力，包括處以罰款、實地稽查，或是出手干預以增強風險管理。

瑞士信貸銀行原為瑞士第二大銀行，憑藉在全世界銀行體系中的重要性，名列30家被視為「大到不能倒」的國際銀行之一，不過卻在2023年3月崩塌。

瑞士政府、中央銀行和瑞士金融市場監理局後來出手要求瑞士最大銀行，即瑞士銀行（UBS）迅速以32.5億美元收購瑞士信貸銀行。

瑞士政府擔心瑞士信貸銀行很快將發生債務違約情形，進而引發全球銀行業危機，並重創瑞士銀行業穩健的寶貴聲譽。

鑑於瑞士銀行目前在瑞士經濟中的規模，政府著手收緊銀行業相關規範，特別要確保瑞士銀行能夠經得起危機。

瑞士政府上個月公布計畫，包括加強瑞士金融市場監理局的權力，並大幅提高瑞士銀行必須為旗下海外子公司撥出的資本，引發瑞士銀行不滿；這可能是高達近180億美元的額外資本。

然而，瑞士銀行認為這些要求比其他國家更為嚴苛，可能會使瑞士銀行在國際競爭中處於劣勢。

IMF表示，這些改革旨在降低國家、納稅人和經濟風險，「將進一步強化瑞士金融中心的長期穩定」。