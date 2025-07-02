什麼都有人買！資金撤離美債湧入歐債市場 推動垃圾債賣翻天

隨著愈來愈多投資人擔憂美國市場風險升高，資金開始轉向歐洲，帶動歐洲高風險企業發行的垃圾債買氣升溫。

根據統計，今年6月此類債券的銷售創下新高，達到230億歐元（約新台幣8,008億元），比2021年6月創下的前次紀錄多出50億歐元，單月發行筆數也刷新歷史紀錄，達44筆。

儘管美股在第2季強勁反彈，資金持續流出美債市場，根據美國銀行的數據，歐洲高收益債券基金已連續七周出現資金淨流入。

一些本來因為信用評等偏低而無法成功發債的公司，現在也有機會順利籌資。例如奶油代用品製造商Flora周一成功借得4億歐元，殖利率8.625%，比其他同類評等債券低約4個百分點。

捷克彈藥製造商CSG上周也成功發行五年期美元與歐元計價的債券，借貸利率分別為6.5%和5.25%，較去年11月前次發債時的逾11%大幅下滑。

全球最大郵輪公司 Carnival也趁機重返市場，發行以歐元計價的新債券。這家公司屬垃圾債評等，過去幾年曾不得不以雙位數高利率，並拿自家郵輪作為擔保，才能順利籌資。

顯見目前資金過剩，投資人急於尋找投資標的。專家直言， 「這是一個什麼都有人買的市場。」