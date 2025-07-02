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水果罐頭大廠Del Monte聲請破產 美國以外業務不受影響

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Del Monte是全世界最大的鳳梨供應商。美聯社
Del Monte是全世界最大的鳳梨供應商。美聯社

債務重整不到一年，美國罐頭水果公司Del Monte Foods仍然聲請破產。在新加坡掛牌的母公司地捫太平洋（Del Monte Pacific）表示，Del Monte Foods聲請破產不會影響其在美國以外地區的營運。

地捫目前正評估整個集團可能產生的財務影響。若有任何重大影響，包括可能出現的非現金減損損失，將依相關上市規定對外公告。

Del Monte Foods發出聲明表示，已和貸款銀行達成重整協議，並啟動自願性第11章破產程序以執行相關內容。該公司取得9億1,250萬美元債務人融資承諾，其中包括1.65億美元的新資金。

這一年對 Del Monte Foods 來說相當艱困。母公司地捫太平洋6月決定，為了和解一起涉及有爭議債務重整的訴訟，選擇停止付款給旗下子公司的貸款機構。

債務 新加坡 破產

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