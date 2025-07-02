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路透：英特爾探討大幅調整晶圓製程 力尬台積電

中央社／ 舊金山1日綜合外電報導

路透社引述兩名知情人士說法報導，美國晶片大廠英特爾（Intel）新執行長陳立武正探討是否大幅調整晶圓代工製程以贏得大客戶，希望能進一步與台積電競爭。

知情人士告訴路透社，英特爾如果實施晶圓代工新策略，將不再向外部客戶推銷公司長期研發的部分晶片製造技術。

陳立武（Lip-Bu Tan）自今年3月執掌英特爾以來迅速採取行動以削減成本，並尋找公司重振雄風的新途徑。不具名的知情人士透露，到了6月，他開始表示，前執行長季辛格（Pat Gelsinger）大力押注的18A製程正逐漸失去對新客戶的吸引力。

知情人士說，若英特爾決定停止對外銷售18A及其衍生的18A-P製程，將不得不提列減損。路透社聯繫的產業分析師表示，這可能造成數億美元甚至數十億美元損失。

英特爾拒絕就這類「假設情境或市場揣測」置評。英特爾表示，18A的主要客戶長期以來一直是英特爾自身，且目標在今年下半年提高Panther Lake筆電晶片產量，稱這是歷來在美國設計和製造的最先進處理器。

報導說，說服外部客戶使用英特爾代工服務仍是公司未來發展一大關鍵。英特爾18A製程進度面臨延遲，競爭對手台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）的N2製程技術則穩步邁向量產。

知情人士表示，陳立武對此挑戰的初步回應是將更多資源投入下一代的14A製程，以期比台積電更具優勢。據說陳立武已指示相關人員準備一些方案，最快在本月的董事會上提出討論，包括是否停止向新客戶推銷18A製程。

英特爾拒絕就所謂的傳聞置評。公司聲明說：「陳立武和執行團隊致力於強化發展路線，建立客戶信任，改善未來財務狀況。我們已確定明確的重點領域，並將採取必要行動扭轉業務形勢。」

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