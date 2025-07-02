華爾街日報：中國迅速侵蝕美國在全球AI競賽的領先地位

華爾街日報2日報導，中國AI（人工智慧）業者公司正逐步削弱美國在全球AI市場的壟斷地位，挑戰美國的技術領先，並為這項技術的全球軍備競賽鋪路。

在歐洲、中東、非洲和亞洲，從跨國銀行到公立大學的用戶，都開始選擇中國公司的大型語言模型，作為美國產品（例如ChatGPT）的替代方案。這些中國供應商包括新創公司DeepSeek和電商巨頭阿里巴巴。

知情人士指出，滙豐銀行和渣打銀行已經開始在內部測試DeepSeek的模型。全球最大石油公司沙烏地阿拉伯國家石油公司（Saudi Aramco）最近也在其主要資料中心安裝了DeepSeek。

儘管白宮因資料安全疑慮禁止在部分政府裝置上使用DeepSeek的應用程式，美國大型雲端服務商如Amazon Web Services、微軟和Google仍向客戶提供DeepSeek的服務。

根據研究機構Sensor Tower的數據，OpenAI的ChatGPT仍是全球最主流的AI消費型聊天機器人，全球下載量達9.1億次，而DeepSeek為1.25億次。美國AI被普遍視為業界「黃金標準」，在運算用半導體、尖端研究與龐大資本取得優勢。

不過，就和其他產業一樣，中國公司憑藉近似水準的性能和大幅更低的價格，開始搶下客戶。哈佛大學研究團隊6月初發布的全球關鍵技術競爭力研究指出，中國在AI兩項核心基礎——「資料」和「人才」上擁有優勢，使其能與美國抗衡。

部分業內人士認為，這場競爭正讓世界走向「科技冷戰」的局面，各國將被迫選邊站，決定要使用美國或中國的AI系統。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）在最近的參議院聽證會上說：「決定美國或中國誰能贏得這場競賽的首要因素，就是誰的技術能在全世界被最廣泛採用。誰先做到，就很難被取代。」