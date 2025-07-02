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貝佐斯賣亞馬遜股票 套現215億元

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與桑切斯上周在義大利威尼斯舉行婚禮。 路透
亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與桑切斯上周在義大利威尼斯舉行婚禮。 路透

周二（1日）的財務申報文件顯示，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近日賣出330萬股亞馬遜股票，價值7.367億美元（約台幣215億元）。交易是根據一項事先安排的交易計畫進行，該售股計畫安排貝佐斯在2026年5月之前，最多出售2,500萬股亞馬遜股票。

貝佐斯今年3月定下這個賣出股票計畫，他將在2026年5月29日前分批出售亞馬遜持股。近日出售的這批股票，是今年的第一波。亞馬遜股價自3月貝佐斯提出賣股計畫以來，已隨大盤上漲逾8%；周二收漲0.49%報220.46美元。

這次最新的股票賣出，發生在貝佐斯與桑切斯上周在義大利威尼斯舉行盛大婚禮之後。那場為期三天、星光熠熠的婚禮據估計花費約5,000萬美元，並引發部分當地居民的抗議。

貝佐斯雖然已經在2021年卸任亞馬遜執行長一職，但他仍擔任董事長。近年他持續定期出售亞馬遜持股，不過還是該公司的最大個人股東。2024年2月貝佐斯採取類似的交易計畫，當時的售股時程是要在今年1月底前出售多達5,000萬股亞馬遜股票。

貝佐斯過去曾表示，他每年會出售約10億美元的亞馬遜股票，用以資助他的太空探索公司「藍色起源」（Blue Origin）。他也捐出部分股票給他的非營利組織「第一天學院」（Day 1 Academies），該機構在多個州設立蒙特梭利學前教育學校。

根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯目前身價2,410億美元，在全球富豪榜中排名第三，僅次於特斯拉執行長馬斯克的3,510億美元和Meta執行長祖克柏的2,540億美元。

亞馬遜 婚禮 貝佐斯 馬斯克

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