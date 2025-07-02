快訊

幕後／國防預算歷年最高 藍高層多次向谷立言說明美方充分知悉

MLB／大谷翔平明星賽前敲30轟史上第4人 開轟助威山本由伸

小S次女Lily畫作被質疑模仿奈良美智？大師親發聲：不要誤會我很開心

聽新聞
0:00 / 0:00

澳航證實聯絡中心遭駭 600萬客戶個資外洩

中央社／ 雪梨2日綜合外電報導
澳洲航空公司遭駭客入侵，600萬名客戶資料恐外洩。路透
澳洲航空公司遭駭客入侵，600萬名客戶資料恐外洩。路透

澳洲航空公司 （Qantas）今天表示，駭客入侵了一個內含600萬名客戶敏感資料的系統，公司正在調查這起「重大」網路攻擊事件。

法新社報導，澳洲航空表示，駭客鎖定澳航一個客戶聯絡中心攻擊，入侵第三方使用的電腦系統。

澳航表示，駭客得以取得客戶姓名、電子郵件地址、電話號碼和生日等敏感資訊，又說「這個平台上有對600萬客戶的服務紀錄」。

澳航說：「我們正持續調查個資被盜的比率，估計數量會很大。」

澳航補充說，客戶的信用卡資料和護照號碼並未保存在這個系統中，且「澳航的運作或安全性未受影響」。

澳航執行長哈德遜（Vanessa Hudson）表示，公司已通知澳洲國家網路安全協調員（National Cyber Security Coordinator）。

客戶 澳洲 駭客

延伸閱讀

高市牙科診所洩漏個資 衛生局：最重可罰25萬

119報案系統遭駭！男合夥殯葬業「搶屍」 高雄消防局回應了

高雄牙醫社群貼文洩病患個資 衛生局急稽查最高罰35萬

高雄市殯葬業勾結駭客 入侵119系統「搶屍」賺死人財

相關新聞

澳航證實聯絡中心遭駭 600萬客戶個資外洩

澳洲航空公司 （Qantas）今天表示，駭客入侵了一個內含600萬名客戶敏感資料的系統，公司正在調查這起「重大」網路攻擊...

下半年起跑 投資人棄科技就醫保 美股道指上漲400點

道瓊工業指數上漲，投資人紛紛以撤出科技股開啟2025年下半年。

黃金漲了一大段還能買嗎？看巴菲特怎麼說

儘管黃金已經漲了一大段，許多投資人依然相信現在還是黃金的絕佳買點，理由是全球政治環境從來沒有如此險惡。

華爾街日報：中國迅速侵蝕美國在全球AI競賽的領先地位

華爾街日報2日報導，中國AI（人工智慧）業者公司正逐步削弱美國在全球AI市場的壟斷地位，挑戰美國的技術領先，並為這項技術...

路透：英特爾陳立武考慮轉攻14A製程 放棄推銷18A

路透引述兩位知情人士報導，英特爾新任執行長陳立武正在考慮對旗下晶圓代工策略進行重大調整，以吸引大客戶，而這可能會是個代價...

貝佐斯賣亞馬遜股票 套現215億元

周二（1日）的財務申報文件顯示，亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）近日賣出330萬股亞馬遜股票，價值7.367億...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。