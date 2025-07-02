快訊

陳晨威被爆載新歡回家 對象是兄弟「台泰混血」啦啦隊啾啾

彭振聲聞妻亡痛哭喊「一句話」 昔下屬憶長官為人好不捨

館長狂喊「祖國」被忽視 綠營：沒人想成下一個郭昱晴

華爾街多家大型銀行增發股利 大小摩實施庫藏股

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

美國主要銀行通過聯準會（Fed）壓力測試後，周二紛紛宣布加發股利。由於主管機關規定較前幾年寬鬆，今年銀行通過測試的門檻明顯降低。

上周Fed年度壓力測試結果顯示，所有22家受檢銀行的資本水準都足以應付假設中的經濟衰退。摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛（Goldman Sachs）和美國銀行（Bank of America）、花旗（Citigroup）、富國銀行（Wells Fargo）、摩根士丹利（Morgan Stanley）周二紛紛調高股利。此外，摩根大通董事會通過規模500億美元庫藏股計畫，摩根士丹利則重新核准最高達200億美元、沒有時效限制的多年庫藏股方案。

Fed在2008年金融危機後設立的壓力測試，通常會影響銀行發放股利和實施庫藏股的力道。測試內容要求銀行根據自身業務，評估在假設危機情境下可能面臨的損失。

上周，所有22家受檢銀行都輕鬆過關，測試結果顯示他們即使面臨超過5,500億美元損失，也有足夠資本支撐。Fed表示，測試結果證明「大型銀行具備因應嚴重衰退的實力」。

投資人已預期銀行業者會增發股利並實施庫藏股，美國KBW銀行指數周二上漲1.5%，收在2022年2月以來最高水準。

美各大銀行增發股利一覽。/擷自彭博
美各大銀行增發股利一覽。/擷自彭博

Fed 摩根 美國

延伸閱讀

台泥要買3.8萬張庫藏

錼創要買千張庫藏股

錼創實施庫藏股 擬斥資最高2.22億元、買回1,000張

三陽將實施庫藏股 預計買回股票10,000張、占總股數1.25%

相關新聞

澳航證實聯絡中心遭駭 600萬客戶個資外洩

澳洲航空公司 （Qantas）今天表示，駭客入侵了一個內含600萬名客戶敏感資料的系統，公司正在調查這起「重大」網路攻擊...

下半年起跑 投資人棄科技就醫保 美股道指上漲400點

道瓊工業指數上漲，投資人紛紛以撤出科技股開啟2025年下半年。

黃金漲了一大段還能買嗎？看巴菲特怎麼說

儘管黃金已經漲了一大段，許多投資人依然相信現在還是黃金的絕佳買點，理由是全球政治環境從來沒有如此險惡。

華爾街多家大型銀行增發股利 大小摩實施庫藏股

美國主要銀行通過聯準會（Fed）壓力測試後，周二紛紛宣布加發股利。由於主管機關規定較前幾年寬鬆，今年銀行通過測試的門檻明...

彭博：特斯拉Q2交車量估減12％ 未來靠自駕業務支撐

電動車大廠特斯拉（Tesla）即將公布上季銷售報告，根據彭博資訊彙整的分析師預估，特斯拉的第2季銷售將延續低迷情況，估計...

美參院稅改案重創綠能但留下緩衝 綠能股大漲

美國參議院周二最終通過租稅和支出法案，刪除了原本打算對部分建案加稅，也讓再生能源開發業者還有五年可繼續申請拜登時期通膨削...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。