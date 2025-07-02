華爾街多家大型銀行增發股利 大小摩實施庫藏股

美國主要銀行通過聯準會（Fed）壓力測試後，周二紛紛宣布加發股利。由於主管機關規定較前幾年寬鬆，今年銀行通過測試的門檻明顯降低。

上周Fed年度壓力測試結果顯示，所有22家受檢銀行的資本水準都足以應付假設中的經濟衰退。摩根大通（JPMorgan Chase）、高盛（Goldman Sachs）和美國銀行（Bank of America）、花旗（Citigroup）、富國銀行（Wells Fargo）、摩根士丹利（Morgan Stanley）周二紛紛調高股利。此外，摩根大通董事會通過規模500億美元庫藏股計畫，摩根士丹利則重新核准最高達200億美元、沒有時效限制的多年庫藏股方案。

Fed在2008年金融危機後設立的壓力測試，通常會影響銀行發放股利和實施庫藏股的力道。測試內容要求銀行根據自身業務，評估在假設危機情境下可能面臨的損失。

上周，所有22家受檢銀行都輕鬆過關，測試結果顯示他們即使面臨超過5,500億美元損失，也有足夠資本支撐。Fed表示，測試結果證明「大型銀行具備因應嚴重衰退的實力」。

投資人已預期銀行業者會增發股利並實施庫藏股，美國KBW銀行指數周二上漲1.5%，收在2022年2月以來最高水準。