彭博：特斯拉Q2交車量估減12％ 未來靠自駕業務支撐

電動車大廠特斯拉（Tesla）即將公布上季銷售報告，根據彭博資訊彙整的分析師預估，特斯拉的第2季銷售將延續低迷情況，估計交車量約為389,400輛，年減12%。特斯拉今年第1季交車量的跌幅為13%。

特斯拉日前因為有限的自駕計程車（robotaxi）服務在德州奧斯汀上路，股價一度反彈。現在能否在核心的電動車銷售持續疲弱時，仍然支撐投資人信心，面臨考驗。

因為第3季一開始，特斯拉股價就出師不利。執行長馬斯克因為不滿川普的「大而美」3.3兆美元稅收與支出法案，兩人再度公開在社群平台槓上。周二特斯拉股價收盤下跌5.34%，報300.71美元；年初至今特斯拉股價下滑了25%。

缺乏新車款

特斯拉在4月財報中曾告訴投資人，包括更平價車款在內的新車，預計在今年上半年投產。然而上半年已過，售價較便宜的新車款並沒有出現，多位分析師推測相關計畫可能推遲。

彭博指出，缺乏全新車款，或更平價的Model 3或Model Y版本，可能是特斯拉銷售持續低迷的原因之一。第1季時交車量跌至近三年新低，公司正將產線轉為生產新款Model Y，並面臨消費者對馬斯克介入政治的反感。

根據彭博調查的分析師平均預測，特斯拉2025全年交車量將是約165萬輛汽車，較去年的179萬輛下降約8%。

晨星資深股票分析師高德斯坦說：「即便下半年情況好轉，並能止住下滑，也可能無法抵消上半年的疲弱表現。不過對特斯拉而言，市場現在真關心自駕計程車勝於交車成長。」

馬斯克的爭議

馬斯克4月曾坦言，自己支持川普的行為，為特斯拉帶來「一些反效果」，但他在5月接受彭博訪問時表示，特斯拉銷售已經回升。知情人士透露，馬斯克目前已接手剛離職的長期副手阿夫沙爾所負責的歐洲與美國業務。

在交車量走低之際，馬斯克大力宣傳自駕計程車服務，以及更廣泛的人工智慧（AI）與人形機器人發展計畫，轉移投資人的注意力。

Deepwater資產管理合夥人曼斯特認為，特斯拉看起來像是兩家公司，一家是汽車公司，一家是自駕公司。儘管汽車銷量不再成長，但長期而言，自駕事業將推高特斯拉的價值。所以，特斯拉的自駕計程車需要在未來幾個月擴大規模，包括拓展服務範圍以及部署更多車輛。

曼斯特說：「核心問題是，你是否相信未來汽車將是自動駕駛和電動的？如果答案是肯定的，特斯拉將能渡過難關，處於非常有利的位置。」