美參院稅改案重創綠能但留下緩衝 綠能股大漲

美國參議院周二最終通過租稅和支出法案，刪除了原本打算對部分建案加稅，也讓再生能源開發業者還有五年可繼續申請拜登時期通膨削減法（IRA）的聯邦補貼，但接下來還得面對強硬反對這些綠能補貼的眾議院保守派。

儘管如此，法案仍可能拖累美國綠能發展，特別是在用電需求大增之際，眾院也可能進一步緊縮對電力開發商的限制。眾院今年5月通過的版本主張加快風電和太陽能等關鍵補貼的退場時程。

德州共和黨籍聯邦眾議員羅伊（Chip Roy）周二批評，參院放寬抵稅優惠根本是「法案殺手」。

美國再生能源協會（American Clean Power）主席格魯梅特（Jason Grumet）形容參院通過的法案「只能說是從糟糕變成不好」。他坦言：「很難說我對這個倒退的能源政策感到振奮，但確實比原來版本改善很多。」

Roth Capital Partners分析師指出，參院版本讓太陽能業者可以在2026年中以前開工，並有五年時間完成建置，期間都能享有全額生產抵稅優惠。分析師說：「這是一大利多，代表產業規模在2028年不會像先前參院版本那樣出現斷崖式崩跌。」

受到利多激勵，美國太陽能公司Sunrun股價大漲10%，Enphase Energy上漲約3%，SolarEdge Technologies收盤也上漲約7%。

參院通過的法案，刪除了原本規劃針對風電、太陽能專案中使用一定比例中國製零組件加徵貨物稅的條文。這對再生能源開發業者來說是一大勝利，因為他們原本警告，這筆額外成本恐讓不少新案根本無法推動。

不過，針對使用中國大陸製設備的建案加徵貨物稅，其實獲得不少太陽能設備製造商支持，尤其是那些在美國設廠、仰賴IRA國產化採購獎勵的業者。

美國太陽能製造聯盟（Solar Energy Manufacturers for America Coalition）理事長卡爾（Mike Carr）說：「這根本是對正在美國投資設廠的企業和勞工背後捅一刀。」他說，沒有貨物稅的話，就沒有誘因讓業者採用國產設備。

太陽能製造商Qcells企業事務總裁歐布萊恩（Danny O'Brien）表示，參院通過的法案「將重創美國本土製造業，形同邀請中國大陸傾銷太陽能板，再度充斥美國市場」。他說，產業界和政府花了十多年，好不容易才把太陽能製造產業從中國大陸搬回美國。

儘管已有部分調整，業界認為參院通過的法案仍將對產業構成重大威脅。美國太陽能產業協會（Solar Energy Industries Association）主席賀柏（Abigail Ross Hopper）發布新聞稿說：「雖然法案有小幅修正，但整體而言，這項立法根本動搖美國製造業復興和全球能源領導地位的基礎。若法案真的成為法律，家庭電費將上漲，工廠關閉，更多美國人失業，電網也會更不堪一擊。」