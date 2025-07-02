金價延續漲勢 銅價漲至三個月高點 油價回升

金價連續兩個交易日走高，投資人評估川普稅改法案的影響。銅價漲至三個月高點，大陸製造業景氣復甦提振了需求前景。原油小幅回升，中東局勢再現緊張蓋過了美國經濟數據的影響。以下是整理自彭博的商品行情：

金價連二漲

隨著投資人評估川普稅改法案的影響，黃金連續兩個交易日上漲。

金價一度上漲1.7%，進一步收復過去兩周的跌幅。美國股市小幅走低，美元接近三年低點。

川普力推的租稅和支出法案周二在參院過關，此法案將4.5兆美元減稅和1.2兆美元減支合為一體，接下來將交由眾院審議。

截至美東時間下午4:56，黃金現貨上漲1.1%，報每英兩3,339.11美元。白銀現貨下跌0.2%，報36.0341美元。

銅價漲至三個月高點

倫敦銅價一度上漲1.3%，突破每噸10,000美元。

中國6月製造業活動復甦，表明與美國貿易戰休兵後形勢有所好轉。

美國財長貝森特接受彭博電視採訪時表示與中國的談判將首先聚焦於對等關稅，然後再處理銅和其他原物料的關稅問題。這意味著交易員有更長的空檔將銅運往美國倉庫，從而可能進一步導致其他市場供應趨緊。

截至收盤，倫敦金屬交易所（LME）銅期貨上漲0.7%，報9934美元/噸；LME鋁期貨持平，報2598.5美元/噸；LME鎳期貨下跌0.1%，報15206美元/噸。

油價小幅回升

油價從一個月以來的低點附近回升，因為中東局勢再現緊張，凸顯了以色列與伊朗之間停火的脆弱性。

西德州中級原油（WTI）上漲0.5%，收於每桶接近65.50美元；布蘭特原油收於每桶67美元上方。

投資人密切關注伊朗接近製造核彈級別的鈾庫存去向情況，以及伊朗將核查人員拒之門外是否會引發美國的新一輪打擊。

川普還表示將在「市場時機合適時」開始補充戰略石油儲備，但沒有具體說明時間表。

8月交割的WTI原油上漲0.5%，收於每桶65.45美元；9月交割的布蘭特原油期貨漲0.6%，收於每桶67.11美元。