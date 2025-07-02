歐元兌美元連9天走升…創20多年來最長漲勢 未來仍看漲

歐元兌美元一連九日走升，創下20多年來最長漲勢，選擇權市場押注歐元漲勢尚未結束。

儘管美元盤中一度反彈，壓抑了歐元漲幅，歐元當日早盤一度升值0.4%至1.1829，衝上2021年9月以來新高，終漲幅收斂為0.2%收在1.1806美元。這波連漲紀錄是自2004年以來最長，放眼歐元自1999年問世以來，也僅有兩次紀錄超越這波升勢。

歐元兌美元今年以來已升值將近14%，在主要貨幣中的漲勢和瑞士法郎並駕齊驅。

Brown Brothers Harriman全球市場策略主管Win Thin說：「市場第一時間因財政政策不確定性降低而買進美元，但我認為，若大規模減稅過關，最終會讓預算赤字擴大，長期對美元不利。」

近來歐元強勢上攻，選擇權市場多頭部位明顯增溫。所謂「風險逆轉指標」（risk reversals）上周出現今年第三大多頭調整。美國存託信託與結算公司（DTCC）數據顯示，過去一周有近三分之二的選擇權押注歐元續升。

近來美國經濟數據轉弱，市場愈來愈認為聯準會（Fed）降息力道會超過歐洲央行（ECB）。丹麥銀行（Danske Bank AS）策略團隊指出，隨著地緣風險退場、焦點重回美國經濟和政治局勢，美元結構性貶值趨勢已重啟。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）跌幅不到0.1%，報96.819，收斂早多達0.4%的跌幅。

聯準會（Fed）主席鮑爾重申，關稅影響預計將在未來幾個月的通膨數據中顯現，但他也承認不確定因素依然存在。

在數據顯示美國5月職缺意外升至11月以來最高水準後，美元跌幅收窄，美國公債殖利率走高；美國ISM數據也略高於預期。

Brown Brothers Harriman & Co.的外匯策略師Elias Haddad說：「政治因素對聯儲會獨立性的干擾持續對美元造成壓力。」

日圓走升，一度升值0.9%，至142.68。川普否認延長7月9日關稅協議截止期限，威脅對日本加徵高關稅。