台積電ADR連二日下跌 較台北交易溢價20.8%

台積電ADR周二（1日）下跌0.8%，收在224.68美元，較台北交易溢價20.8%。

那斯達克綜合指數和標普 500 指數周二收低，受特斯拉（Tesla）和輝達（NVIDIA）等大型科技股疲軟拖累，投資人撤出大型科技股，轉進其他類股。

道瓊工業指數上漲400.17點，漲幅0.9%，至44,494.94點。標普500指數跌 6.94 點，跌幅 0.1%，至 6,198.01 點。那斯達克綜合指數下跌166.84點，跌幅0.8%，至20,202.89點。

費城半導體指數下跌0.7%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）分別下跌4.1%和3%。

台灣加權股價指數周二上漲297.70點收在22,553.72點。台積電漲2.4%，收在1,085.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 149.59 -0.68 145.50 2.81

中華電 CHT 136.00 +0.06 135.00 0.74

台積電 TSM 1,310.29 -0.80 1,085.00 20.76

聯電 UMC 44.38 -0.52 43.95 0.98

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價