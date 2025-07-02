那斯達克和標普500指數受科技股拖累收低 道指上漲

美國股市創新高的那斯達克綜合指數和標普 500 指數周二收低，受特斯拉（Tesla）和輝達（NVIDIA）等大型科技股疲軟拖累，投資人撤出大型科技股，轉進其他類股。

道瓊工業指數上漲400.17點，漲幅0.9%，至44,494.94點。標普500指數跌 6.94 點，跌幅 0.1%，至 6,198.01 點。那斯達克綜合指數下跌166.84點，跌幅0.8%，至20,202.89點。

費城半導體指數下跌0.7%，超微（AMD）和輝達（NVIDIA）分別下跌4.1%和3%。台積電ADR跌 0.8%。

馬斯克（Elon Musk）和美國總統川普爭執再度檯面化，特斯拉股價下跌逾5%。川普表示，他可能會考慮驅逐馬斯克出境。馬斯克一直在抨擊總統的租稅和支出大法案，此法案周二下午在參議院以51-50的投票結果勉強通過，將送回眾議院覆議。

除科技股外，其他類股普遍上漲，標普500指數11個類股中有9個走高，但受科技七雄中五家公司股價下跌而拖累。Navellier & Associates投資長 Louis Navellier周二告訴客戶，科技七雄疲軟的「最好解釋是近日上漲後獲利了結」。

花旗策略師表示，上周美股期貨市場的多頭部位顯著增加，這提升了獲利了結的風險，並可能抑制後續上漲空間。

高盛交易員表示，標普500指數本月將繼續上漲，受到流動性改善、波動率大幅下降、衰退疑慮減輕以及季節性因素的推動，但漲勢會在8月開始減弱。

聯準會（Fed）主席鮑爾重申，關稅影響預計將在未來幾個月的通膨數據中顯現，但他也承認不確定因素依然存在。據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，貨幣市場預期 7 月降息的可能性為 21.2%，預計今年底前將累計降息約 64 個基點。

另外，周二公布美國供應管理協會 (ISM) 6月製造業採購經理人指數（PMI） 從 5 月的六個月低位 48.5 小幅回升至 49.0，略高於經濟學家預測的 48.8，連續四個月萎縮，而訂單和就業加速下滑。交易員將評估周四公布的6月非農就業報告，尋找經濟走弱的跡象。

被廣泛視為經濟風向球的道瓊運輸指數上漲 2.9%，創 5 月 12 日以來最大單日漲幅。

福特汽車大漲4.6%，該公司表示，第2季整體銷量成長14.2%，主要受燃油車和混合動力車型需求推動。

拉斯維加斯金沙、永利度假村有限公司等股票大漲，澳門6月博彩收入成長出乎預期。