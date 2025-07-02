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川普促鮑爾降息 舉台灣等國為例

聯合報／ 記者陳熙文、編譯高詣軒／綜合報導
白宮新聞秘書李維特六月卅日在白宮展示總統川普寄給聯準會主席鮑爾的信，指出許多國家利率比美國低。（歐新社）
白宮新聞秘書李維特六月卅日在白宮展示總統川普寄給聯準會主席鮑爾的信，指出許多國家利率比美國低。（歐新社）

美國總統川普多次要求美國聯準會（Fed）降息，但聯準會已連續數月選擇按兵不動，川普卅日稱他發函給聯準會主席鮑爾，要求大幅降息，指美國應該支付一％或者更低利率；白宮卅日也表示，許多國家利率都低於美國，包括台灣。

聯準會日前召開利率決策會議，再度決定維持現行利率不降息；川普日前發文批評鮑爾是「慢郎中」。

川普六月卅日再度在社群媒體發文，指他發函給鮑爾，列出卅四個國家利率都比美國低。

川普表示，如果聯準會做好他們的工作，美國將節省上兆美元利息支出，但聯準會仍選擇繼續觀望不降息。川普認為，美國應該付一％或更低利率；鮑爾已讓美國浪費一大筆錢，應大幅降息。

鮑爾一日在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行論壇上，被問到若非川普今年稍早宣布爭議性關稅計畫，聯準會是否已再度降息。鮑爾說，「我想那沒錯」。他並說，「實際上，當我們看到關稅規模，以及由於關稅影響，幾乎所有美國通膨預測都大幅上升，我們就按兵不動」。

鮑爾日前出席國會聽證會表示，很多零售業者現在販售的商品都是二月就購入的庫存，關稅衝擊尚未顯現，不過聯準會預期關稅會導致通膨升高，這是聯準會選擇觀望的原因。

白宮卅日記者會，新聞秘書李維特說，川普發函鮑爾列出許多國家的利率，包括日本、丹麥、泰國、台灣、瑞士、南韓、加拿大、中國、紐西蘭、澳洲、英國等，指這些國家支付的利率都比美國低。

李維特並指控聯準會政治化，指鮑爾在去年總統大選前多次降息，現在經濟情況比去年好轉，鮑爾卻不願意這麼做，很難自圓其說。

鮑爾 關稅 聯準會 川普

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