川普促鮑爾降息 舉台灣等國為例

美國總統川普多次要求美國聯準會（Fed）降息，但聯準會已連續數月選擇按兵不動，川普卅日稱他發函給聯準會主席鮑爾，要求大幅降息，指美國應該支付一％或者更低利率；白宮卅日也表示，許多國家利率都低於美國，包括台灣。

聯準會日前召開利率決策會議，再度決定維持現行利率不降息；川普日前發文批評鮑爾是「慢郎中」。

川普六月卅日再度在社群媒體發文，指他發函給鮑爾，列出卅四個國家利率都比美國低。

川普表示，如果聯準會做好他們的工作，美國將節省上兆美元利息支出，但聯準會仍選擇繼續觀望不降息。川普認為，美國應該付一％或更低利率；鮑爾已讓美國浪費一大筆錢，應大幅降息。

鮑爾一日在葡萄牙辛特拉舉行的歐洲央行論壇上，被問到若非川普今年稍早宣布爭議性關稅計畫，聯準會是否已再度降息。鮑爾說，「我想那沒錯」。他並說，「實際上，當我們看到關稅規模，以及由於關稅影響，幾乎所有美國通膨預測都大幅上升，我們就按兵不動」。

鮑爾日前出席國會聽證會表示，很多零售業者現在販售的商品都是二月就購入的庫存，關稅衝擊尚未顯現，不過聯準會預期關稅會導致通膨升高，這是聯準會選擇觀望的原因。

白宮卅日記者會，新聞秘書李維特說，川普發函鮑爾列出許多國家的利率，包括日本、丹麥、泰國、台灣、瑞士、南韓、加拿大、中國、紐西蘭、澳洲、英國等，指這些國家支付的利率都比美國低。

李維特並指控聯準會政治化，指鮑爾在去年總統大選前多次降息，現在經濟情況比去年好轉，鮑爾卻不願意這麼做，很難自圓其說。