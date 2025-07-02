發函鮑爾 要求大幅降息 川普：台灣利率都比美國低

經濟日報／ 特派記者陳熙文／華盛頓1日電

美國總統川普多次要求聯準會（Fed）降息，但聯準會已連續數月選擇按兵不動，川普6月30日稱他發函給聯準會主席鮑爾，要求大幅降息，指美國應該支付1%或者更低利率；白宮也表示，許多國家利率都低於美國，包括台灣。

聯準會日前召開利率決策會議，再度決定維持現行利率不降息；川普近來再三發文批評鮑爾是「慢郎中」，指美國利率應該至少砍2到3個百分點，若未來情況惡化再調高利率就好，「我們未來將會為他的無能付出代價」。

川普6月30日再度在社群媒體發文，指他發函給鮑爾，列出有34個國家利率都比美國低。川普說，鮑爾和聯準會應該感到羞恥，連最簡單的工作都做不好，還持續這麼做。川普表示，如果聯準會做好他們的工作，美國將節省上兆美元利息支出，但聯準會仍選擇繼續觀望不降息。鮑爾日前出席國會聽證會表示，很多零售業現在販售的商品都是2月就購入的庫存，關稅衝擊尚未顯現，不過聯準會預期關稅會導致通膨升高，這是選擇觀望的原因。

白宮說，川普發函鮑爾列出包括日本、丹麥、泰國、台灣、瑞士、南韓、加拿大、中國、紐西蘭、澳洲、英國等，指這些國家支付的利率都比美國低。

聯準會 美國 川普

延伸閱讀

川普：下周和內唐亞胡討論加薩形勢 有望達成停火

鮑爾說話了！稱關稅效應將在夏季顯現 Fed未排除7月降息可能

USAID關閉！歐巴馬、小布希罕見公開怒轟川普「大錯特錯」

川馬再度開槓！川普威脅砍特斯拉政府補助 馬斯克怒回1句話

相關新聞

Google 將採購核融合電力

美國科技巨擘Google宣布，將與Commonwealth Fusion Systems（CFS）核融合公司建立合作關係...

發函鮑爾 要求大幅降息 川普：台灣利率都比美國低

美國總統川普多次要求聯準會（Fed）降息，但聯準會已連續數月選擇按兵不動，川普6月30日稱他發函給聯準會主席鮑爾，要求大...

Meta重組AI部門 新設超級智慧實驗室

Meta Platforms宣布重組人工智慧（AI）部門，將致力於研發「超級智慧」（superintelligence）...

大馬電價飆 恐嚇走資料中心

馬來西亞新電價結構1日生效，產業人士表示，電價漲幅高於預期，恐促使資料中心業者重新評估營運成本，讓大馬成為東南亞數位投資...

Wolfspeed 聲請破產保護

美國沃孚半導體（Wolfspeed）聲請破產保護，凸顯這家晶片製造商背負巨債、遭遇電動車和工業市場需求減緩，以及川普政府...

美股站高點 藏危險訊號 低價股成交量暴增引發市場泡沫化疑慮

美股標普500與那斯達克綜合指數在第2季最後一個交易日同步改寫歷史收盤新高，為一年多來表現最好的一季畫下了句點，因投資人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。