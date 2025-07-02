發函鮑爾 要求大幅降息 川普：台灣利率都比美國低

美國總統川普多次要求聯準會（Fed）降息，但聯準會已連續數月選擇按兵不動，川普6月30日稱他發函給聯準會主席鮑爾，要求大幅降息，指美國應該支付1%或者更低利率；白宮也表示，許多國家利率都低於美國，包括台灣。

聯準會日前召開利率決策會議，再度決定維持現行利率不降息；川普近來再三發文批評鮑爾是「慢郎中」，指美國利率應該至少砍2到3個百分點，若未來情況惡化再調高利率就好，「我們未來將會為他的無能付出代價」。

川普6月30日再度在社群媒體發文，指他發函給鮑爾，列出有34個國家利率都比美國低。川普說，鮑爾和聯準會應該感到羞恥，連最簡單的工作都做不好，還持續這麼做。川普表示，如果聯準會做好他們的工作，美國將節省上兆美元利息支出，但聯準會仍選擇繼續觀望不降息。鮑爾日前出席國會聽證會表示，很多零售業現在販售的商品都是2月就購入的庫存，關稅衝擊尚未顯現，不過聯準會預期關稅會導致通膨升高，這是選擇觀望的原因。

白宮說，川普發函鮑爾列出包括日本、丹麥、泰國、台灣、瑞士、南韓、加拿大、中國、紐西蘭、澳洲、英國等，指這些國家支付的利率都比美國低。