美股站高點 藏危險訊號 低價股成交量暴增引發市場泡沫化疑慮

美股標普500與那斯達克綜合指數在第2季最後一個交易日同步改寫歷史收盤新高，為一年多來表現最好的一季畫下了句點，因投資人看好美國接近和主要貿易夥伴達成具體關稅協議。但市場卻已浮現危險訊號：低價股（penny stock）交易量暴增，引發泡沫化疑慮。

6月12日的交易數據顯示，每股低於1美元的股票成交量占比飆到創新高的47%。整體而言，這類股票的日均交易量已增至2021年時的三倍左右。這波投機狂潮引發市場泡沫化的疑慮。

標普500走勢 圖／聯合報提供

低價股通常是指股價低於1美元（也有人把5美元以下歸類進來）、市值極小、未能或幾無盈利的公司，甚至包含未上市櫃公司在場外交易的股票。當這類投機標的的表現超越穩健企業，往往是市場過熱的徵兆。

Bespoke投資集團的數據顯示，在羅素3000指數成分股中，自標普500指數4月8日觸及收盤低點以來，漲幅超過200%的14檔股票裡，有十檔的公司根本沒有賺錢。

監管機構再三警告，此類股票流動性差、易被操控，還可能因財務問題而在一夕之間淪為壁紙。這波低價股熱潮主要源自散戶「害怕錯過」（FOMO）的心理。

投資人哈納（Wes Harner）坦言：「藍籌股不可能一夜暴漲十倍，但低流通量的低價股，有可能因為一份新聞稿或大量買盤，500美元本金變成5,000美元。」

Ameriprise的分析師沙格林賓表示，上半年儘管充斥地緣政治衝擊和貿易不確定性，市場卻表現出極強的適應性和韌性，這主要是因為經濟和企業獲利狀況保持穩固，「處於歷史高位的股價已經反映了未來的路徑，該路徑包含相當溫和的通膨、成長和貿易環境，如果未來幾個月的形勢不如預期，這會是個風險」。

摩根大通由梅特杰卡領導的團隊認為，若Fed降息伴隨經濟成長放緩，美股可能仍面臨壓力；威爾森領導的摩根士丹利策略師團隊則認為，美股可望受到Fed政策寬鬆提振，前提是失業率不會顯著上升。

標普500指數在6月最後一天首度站上6,200點大關，第2季大漲10.6%，創2023年12月以來的最佳單季現；那斯達克綜合指數第2季則大漲17.8%。