南韓出口反彈 寫最旺6月

拜企業趕在美國可能大幅提高關稅前加速出貨之賜，南韓6月出口反彈，半導體外銷創新高紀錄，至少為這個仰賴貿易的經濟體帶來短暫提振。

根據南韓產業通商資源部彙編的數據，6月出口比一年前成長4.3%至598億美元，寫下史上最高6月紀錄，並扭轉5月萎縮1.3%的頹勢，消除工作天數落差影響的每日平均出口成長6.8%；南韓6月進口成長3.3%至507.2億美元，貿易順差為90.8億美元。

業界人士指出，部分廠商提前出貨，對6月出口數字有明顯支撐。南韓6月半導體出口勁揚11.6%，達到歷史新高的149.7億美元；汽車出口成長2.3%至63億美元，也寫下史上最高6月紀錄，涵蓋固態硬碟（SSD）的電腦出口成長15.2%。南韓的出口結構當中，半導體以及汽車仍是最大成長動能。

從地區來看，南韓6月對美國出口微幅下滑0.5%，對中國大陸出口減少2.7%，但對台灣出口激增31%至43.4億美元，是歷年同期最高紀錄。南韓6月對東南亞國協（ASEAN）出口增加2.1%，對歐盟、印度、日本和中東出口也全面成長。

彭博經濟研究的經濟學家權孝成（音譯）表示：「南韓6月出口出現反彈，顯示在全球人工智慧（AI）熱潮持續發酵以及出口商因應美國關稅壓力而分散戰略市場的帶動之下，外部需求的韌性高於原先的預期。這種韌性可能有助於南韓第2季國內生產毛額（GDP）從第1季的衰退情況出現反彈。」

南韓正全力因應全球貿易保護主義升溫帶來的衝擊。南韓外銷美國的汽車和鋼鐵面臨個別產業關稅，若雙方未能談成協議，其他產品的全面關稅7月9日將從10%調升至25%。南韓貿易官員表示，要在期限前完成協商不切實際，首爾當局正積極爭取延長談判時間，並持續要求美方豁免關稅。

同日印尼也公布，5月出口比去年同期出現成長9.68%，遠高於市場先前預期的僅增加0.4%，也明顯超越進口的成長幅度4.14%，貿易順差因而從4月的1.6億美元進一步擴大到43億美元。這同樣是拜各界普遍預期川普可能會提高關稅所賜。