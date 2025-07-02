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歐元區通膨達標 ECB利率估不動

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電

歐盟統計局1日公布數據，歐元區6月消費者物價指數（CPI）年增2%，高於5月的1.9%，達到歐洲央行（ECB）所設定的2%通膨目標，也符合經濟學家預估。此數據加強各界預期，ECB本月將維持利率按兵不動。這也代表物價不再失控，央行未來將把焦點轉向貿易戰引發的經濟不穩。

歐元區扣除食品及能源價格的核心通膨率，穩定維持在2.3%，符合預期。服務業部門的通膨率則達3.3%。能源及工業產品持續拉低物價，抵銷服務業通膨。

歐元走強，加上能源成本下降，使價格壓力維持在控制範圍內。ECB首席經濟學家雷恩宣布，控制通膨的過程已幾近完成。

ECB總裁拉加德上周提醒，伊朗對取道荷姆茲海峽的石油及天然氣實施任何封鎖行動，都可能大幅推升物價。但副總裁德金多斯也說，油價上漲亦會損及經濟活動，並在長時間內抑制通膨升溫。美國加徵關稅，也可能壓低通膨，因對歐洲商品的需求被抑制，來自亞洲的廉價產品則可能再度銷往歐洲。

歐元區經濟成長緩慢，今年預期成長幅度低於1%，因產業界歷經為期數年的衰退，仍身陷困頓，私部門消費及投資也放緩。

通膨 ECB

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