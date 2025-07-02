美國沃孚半導體（Wolfspeed）聲請破產保護，凸顯這家晶片製造商背負巨債、遭遇電動車和工業市場需求減緩，以及川普政府推翻拜登時代的科技補貼措施，而陷入困境。

總部在北卡羅來納的沃孚6月30日晚間發布聲明說，已依據美國破產法第11章聲請重整，預計第3季末前完成債務重整，使整體債負減輕約70%或46億美元。沃孚股價1日早盤飆逾一倍。

彭博彙整的資料顯示，這是今年來規模最大的企業破產聲請案之一，僅次於巴西航空公司Azule和衛星公司Ligado Networks。

沃孚聲明：「重整過程中會持續照常營運，包括碳化矽材料和裝置出貨給客戶，並按常態支付銷售商。」

上月沃孚已預告醞釀聲請破產，正式提出前數日，重整計畫獲持有優先擔保債券、可轉換債券的大多數債主同意，大客戶日本瑞薩電子也點頭。

截至30日收盤為止，今年來沃孚股價崩跌94%，反映財務狀況堪虞，股票淪為眾人放空標的。過去數月來，沃孚頻頻宣布改組高階人事，並表示已聘請顧問協助處理債務問題。

去年沃孚獲拜登政府依照「晶片法」准予7.5億美元貸款和補助。但申報文件顯示，沃孚只取得其中一部分。「晶片法」資助展望在今年1月川普2.0上台後已生變。