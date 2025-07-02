大馬電價飆 恐嚇走資料中心

馬來西亞新電價結構1日生效，產業人士表示，電價漲幅高於預期，恐促使資料中心業者重新評估營運成本，讓大馬成為東南亞數位投資重鎮的前景，蒙上陰影。

路透報導，馬來西亞具競爭力的電價，吸引來自微軟和Google等科技大廠數十億美元的資料中心投資。一名產業暨政府官員透露，上月公布的細節顯示，電價恐漲10%-14%，這還不含對大型用戶課徵的附加稅。

資料中心顧問公司Sprint DC創辦人蓋里‧高（音譯）表示，「一座100MＷ（千瓩）的設施，不計燃料附加稅，每年電費可能增加1,500萬至2,000萬美元」，此外，由於許多業者並未預料到這種漲幅，部分可能選擇觀望。

Equinix大馬分公司總經理詹達因（音譯）說，在新電費結構下，大型資料中心營運商負擔的電網管理成本，將高於小型同業。

馬來西亞資料中心協會會長阿席茲表示，電價調高，恐將投資者推向鄰近的越南和泰國。大馬國家能源有限公司（TNB）和能源委員會均未予置評。