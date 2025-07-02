Meta重組AI部門 新設超級智慧實驗室

Meta Platforms宣布重組人工智慧（AI）部門，將致力於研發「超級智慧」（superintelligence），處理任務的能力可媲美人類、甚至超越人類。

據彭博看到的內部備忘錄，Meta執行長祖克柏6月30日致函員工，AI業務將劃歸給新成立的「Meta超級智慧實驗室」（MSL），由近期挖角的Scale AI前執行長汪滔領軍，祖克柏稱他為「該世代最令人刮目相看的創辦人」。另外，GitHub前執行長佛里曼，將與汪滔合作領導新團隊，並負責AI產品和應用研究。

祖克柏在內部郵件中寫道：「隨著AI加速進展，開發超級智慧有望成真。我相信這將是人類新時代的開始，會全力以赴確保Meta處於領導地位。」

根據內部備忘錄顯示，祖克柏表示MSL將整合公司多個AI研發團隊，負責開源Llama模型、相關產品以及基礎AI研究等項目。Meta也要成立新實驗室，聚焦研發新世代模型。他還宣布該團隊新增11名新員工，包括來自OpenAI、Anthropic、谷歌的研究人員。

AI是祖克柏的首要目標，他親自出馬招攬人才，並在自家款待這些員工，掀起激烈的搶人大戰。

OpenAI執行長奧特曼最近在播客節目中爆料，Meta以高達1億美元的簽約獎金挖角研究人員。Meta技術長博斯沃思6月20日受訪時坦言，OpenAI正在反擊Meta的行動，他說：「這種等級人才的市場價碼實在驚人，從事科技業高層20年來從未見過這種情況。」

頂級人才例如實驗室負責人，薪酬一般在300萬到700萬美元間，也有人年領超過1,000萬美元（約台幣3億美元）。據獵頭公司Harrison Clarke的數據，大型科技公司的資深AI科學家，2022年時年薪約40萬到90萬美元，已躍至50萬到200萬美元（約台幣1,500萬到6,000萬元）。相較下，沒AI經驗的資深軟體工程師，基本年薪在18萬至22萬美元間。

矽谷的天價薪酬讓部分公司將目光轉向歐洲市場，因為在矽谷聘請一位工程師，足以在歐洲請三到四位同等級人才。