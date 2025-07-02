Google 將採購核融合電力

美國科技巨擘Google宣布，將與Commonwealth Fusion Systems（CFS）核融合公司建立合作關係，同意在2030年代向CFS電廠購電，是這個新興能源領域歷來第二宗購電協議，也是Google首度購買核融合電力。

根據6月30日發布的聲明，Google承諾向CFS公司設立於維吉尼亞州的核融合發電廠，透過多年購電協議（PPA），購買200MW（千瓩）電力。這座電廠發電量達400MW，足以供應大型工業設施、或約15萬戶家庭用電，可望為全球首座電網級的核融合發電站。

CFS是麻省理工學院（MIT）的衍生公司，目前正在麻州興建示範電廠，目標2027年啟用，而為Google提供電力的電廠，則希望能在2030年代初完成發電準備。雙方並未公布交易的財務細節。CFS共同創辦人兼執行長蒙高德強調，「這是個完整的PPA」，「我們生產電力，他們有義務購買」。

CFS在2021年曾向Google等投資人籌集創紀錄的18億美元資金。蒙高德說，Google的支持，向投資人社群和供應鏈傳遞出的訊息是，核融合發電的商業應用日益有望實現，而這項購電協議也有助CFS後續募資。Google同意在CFS下一輪募資中增加投資，並簽訂選擇權、未來可從CFS其他電廠購電。

Google先進能源部門主管特瑞爾表示，「我們樂於長期押注這個具變革潛力的技術，來滿足全球能需求，也支持CFS邁向科學與工程里程碑」。

1950年代以來，科學家一直試圖透過原子融合來生產清潔能源。數十間公司致力於完善核融合技術、實現商業化，CFS被認為是最有進展的一家。

大型科技公司正競相確保獲得足夠電力，以支持人工智慧資料中心。除CFS外，Google 6月稍早也宣布，將繼續投資加州的核融合公司TAE Technologies。而微軟2023年與OpenAI共同創辦人奧特曼投資的核融合公司Helion，簽訂購電協議。Helion核融合電廠發電量達50 MW，預計2028年上線。

核融合是將輕元素原子核加熱至攝氏1億度以上的過程，在此高溫下，燃料會轉變為電漿，使原子核融合並釋放大量能量，進而轉換為零碳排電力。