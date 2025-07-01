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鮑爾說話了！稱關稅效應將在夏季顯現 Fed未排除7月降息可能

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾1日表示，關稅對通膨的影響將在夏季顯現。他並不排除在7月底降息的可能性。美聯社
美國聯準會（Fed）主席鮑爾1日表示，關稅對通膨的影響將在夏季顯現。他並不排除在7月底降息的可能性。美聯社

美國聯準會Fed）主席鮑爾1日表示，關稅對通膨的影響將在夏季顯現。他並不排除在7月底降息的可能性；Fed仍然是「一會一決議，一切看數據」。

鮑爾在歐洲央行（ECB）年會上發表演說表示，他預料關稅對美國通膨數據的影響將在未來幾個月顯現，並承認不確定性仍然存在。他表示，「我們正在觀察。我們預料在夏季（6-8月）將看到數據上升」。

截至目前，美國通膨數據尚未顯現出關稅的衝擊。但鮑爾表示，Fed決策官員準備檢視這項衝擊將「比我們的預料更高或較低，以及較晚或較快」。

他指出，「我們始終表示通膨的時機、程度及持久性，將是高度不確定」。

鮑爾一再表示，如果沒有川普擴大關稅之舉，Fed今年可能已經進一步降息。他說，「事實上當我們看到關稅的規模時便按兵不動，且幾乎所有對美國通膨的預測都認為，關稅的後果是通膨大幅上升」。

他說，「我們認為要審慎為之的事，就是等待，並學到更多，以及觀察這些影響可能多大」。

Fed下次會議的時間是7月29-30日。被問到7月降息是否太早時，鮑爾並未排除此一可能性。他說，「我們是一會一決議。我不會在任何一次會議上（把降息的議題）撤走，或直接端上台面。一切都要看數據如何演變」。

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