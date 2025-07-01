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美股早盤／川馬再互罵！三大指數漲跌互見 特斯拉重挫
2025下半年度首個交易日，美股三大指數未能延續上季創紀錄的亮眼走勢，早盤漲跌互見。道瓊工業指數漲0.4%，標普500指數接近平盤，那斯達克指數挫0.2%。
費城半導體指數1日早盤跌0.5%，台積電ADR漲0.1%，輝達跌1%。
特斯拉股價早盤大跌逾7%，隨後跌幅收斂至4%，因川普稍早在Truth Social發文表示，政府效率部（DOGE）應調查馬斯克旗下公司獲得的政府補助。
美股在4月因川普推出全面關稅政策而重挫，標普500指數一度逼近熊市區間，但此後大盤強勢回彈，標普500指數第2季收漲10.6%，那斯達克同期勁揚近18%。
儘管美股如今位於歷史高點，展望下半年，不少投資人仍看好行情將續漲。市場期盼，川普高額關稅90天寬限期在下周屆滿前，美國能與貿易夥伴達成更多協議。
摩根士丹利美股首席策略師威爾森（Mike Wilson）上月30日表示，「這將是一波更廣泛的復甦」，「隨著聯準會（Fed）在今年下半或明年降息，市場將出現輪動復甦，因目前已累積大量需求，尤其在對利率敏感的領域」。
Fed主席鮑爾今（1日）在葡萄牙舉行的歐洲央行（ECB）年會發表演說，表示若非川普的關稅措施，Fed應該已經降息。鮑爾上周表示，在關稅對物價影響尚未更明朗前，預期決策官員將維持貨幣政策不變。
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