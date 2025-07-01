能源價格跌勢放緩 歐元區6月通膨微幅上升
今天公布的官方數據顯示，歐元區6月通貨膨脹率微幅上升到2.0%，符合分析師的預測和歐洲中央銀行（ECB）目標。
法新社報導，由於能源價格下跌速度放緩，歐元區6月通貨膨脹率比5月的1.9%上升。
剔除波動性較大的能源、食品、酒類和香菸價格的核心通膨率，是歐洲央行的關鍵指標，6月核心通膨率持穩在2.3%，這也符合彭博（Bloomberg）訪調經濟學家預估值。
歐洲央行預期，由於美國總統川普的關稅戰對物價構成下降的壓力，今年歐元區通膨率將符合目標。
歐盟統計局（Eurostat）說，6月通膨率上升的原因是能源價格在5月下降3.6%後，6月以2.7%的較慢速度下降。
食品和飲料價格漲幅在6月略放緩到3.1%，5月漲幅是3.2%。
自從俄羅斯入侵烏克蘭導致能源價格飆升以來，歐元區的通貨膨脹已從2022年10月創紀錄的10.6%大幅下降。
在通膨獲得控制下，歐洲央行已轉向降息，以提振歐元區疲弱的經濟成長。
歐洲央行自去年6月開始降低借貸成本以來，已經8度降息。下一次利率決策會議將在7月24日舉行。
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