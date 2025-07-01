馬斯克AI公司xAI發債及獲股權投資 各籌得50億美元

摩根士丹利今天說，美國科技業億萬富豪馬斯克（Elon Musk）的人工智慧（AI）新創公司xAI已完成50億美元（約新台幣1460億元）發債籌資，另已籌得50億美元的策略性股權投資。

路透社報導，根據華爾街投資銀行摩根士丹利（Morgan Stanley）在社群媒體平台X發布的聲明，xAI這次發債包括有擔保債券和定期攤還貸款，並出現超額認購，買家包括知名的全球債務投資人。

路透社先前報導，由摩根士丹利帶頭承銷的xAI發債雖然需求不旺，但仍預期會順利籌得50億美元。彭博（Bloomberg News）另也報導過，xAI除了這批發債籌資之外，還正在接洽1筆股權投資以籌得43億美元資金。

隨著AI產業競爭加劇，xAI盼藉資料中心來擴大其AI基礎設施。摩根士丹利表示，xAI這次籌資所得將支持其持續開發AI解決方案，以及支持xAI的1座資料中心和其旗艦平台Grok。

xAI除了發債之外，也正在討論發售股票籌資約200億美元（約新台幣5844億元）。這將使其估值達到1200億美元（約新台幣3兆5064億元）以上，有些投資人甚至預測其估值將高達2000億美元（約新台幣5兆8400億元）。