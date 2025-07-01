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歐盟將整合量子運算資金與專業 打造關鍵技術生態系統

中央社／ 布魯塞爾1日綜合外電報導

歐洲聯盟（EU）明天將公布計畫，藉由整合量子運算資金與專業，在被視為未來經濟領導地位的關鍵技術領域，打造具競爭力的歐洲生態系統。

根據英國「金融時報」（Financial Times）報導，歐盟此舉試圖解決資金缺口問題，因為資金不足可能會損害歐洲開發具變革潛力技術的努力，就在這些技術正從研發轉向市場尋求機會之際。

負責科技政策的歐盟執委會副主席維爾庫南（Henna Virkkunen）指出，各種融資機會，特別是創投對於歐洲的產業至關重要。許多歐洲的新創企業不得不前往美國以擴大商業規模，主要的原因就是資金取得問題。

這項措施將是歐盟執委會預計於7月中提出的下一個7年預算的優先政策之一。

將要公布的戰略瞄準匯集專業、資源與知識，在歐盟內部打造一個量子生態系統。由於在新興科技領域的實力較弱，歐盟與美國的生產力差距不斷擴大。全球前50大科技公司中，只有4家來自歐洲。

維爾庫南也指出，歐盟多國提高國防預算，對於量子運算、人工智慧（AI），以及半導體等關鍵技術而言是好消息，因為國防工業和關鍵技術的關係相當密切。

美國 歐盟 國防預算

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