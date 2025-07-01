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韓國「心靈科技」產業崛起 人工智能APP助民眾自主管理情緒壓力

聯合新聞網／ 綜合報導
現代年輕人大多對3C產品高度依賴。示意圖／ingimage
現代年輕人大多對3C產品高度依賴。示意圖／ingimage

面對激烈競爭與孤獨感所帶來的焦慮與壓力，越來越多南韓民眾開始積極關注自身心理健康。「心靈照護」（Mental Care）成為全民關心議題，並催生出結合AI與數位科技的「心靈科技」（Mental Tech）新興產業，在新冠疫情後迅速成長。

根據日媒「Yahoo」報導，在首爾從事客服工作的金女士透露，因長期應對顧客投訴導致失眠，如今她每月透過APP安排兩次專業心理諮商，每次30分鐘收費5萬韓元（約新台幣1300元）。她形容，這已成為生活中「滋養心靈的維他命」。

根據美國「全球健康研究所」數據，2023年全球心理健康市場規模已達約316兆韓元（約新台幣7.8兆元），預估到2028年將擴大至562兆韓元（約新台幣14兆元）。美國疫情後，心理科技領域誕生多家企業市值突破10億美元的「獨角獸公司」。

在南韓，包括「Atmos」、「Fortify」等新創公司推出心理諮商與專家媒合APP；「BlueSignum」、「Mabo」則以自助冥想APP獲得市場青睞，吸引投資逾300億韓元（約新台幣8億元）。同時，保險業、電信業者也積極佈局AI心理健康平台市場。

市面上還出現可記錄與視覺化情緒的APP「Harucon」、分析心理數據並提供客製化照護的「Mind Link」，甚至有新創公司研發可偵測自殺風險的穿戴裝置，以及結合VR與動感座椅的放鬆治療設備。

不過專家提醒，AI雖有助於日常心理健康管理，但在面對急性精神狀態或自殺風險時仍難以取代專業人員即時介入。心靈科技應定位為專業治療的輔助工具，如何在去除社會偏見的同時，確保技術安全與有效性，將是未來發展的關鍵。

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