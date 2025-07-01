創歷史新高！一個7640億元的大紅包 可望讓台幣本月暫緩升值

新台幣兌美元1日大幅升值2.4%，以29.185元兌1美元收盤，寫下兩個月來最大升幅。展望後市，澳盛銀行（ANZ）指出，隨著股利發放旺季來臨，外資傾向匯出現金股利，可能帶動新台幣本月暫時放慢升值腳步。

澳盛亞洲研究主管吳坤（音譯）表示，台灣上市企業7月發放的股利預估將達到7,640億元，比2024年同期增加48%，創歷史新高。吳坤預期三分之一股利將落入外資口袋，相當於2,500億元左右。

從歷史經驗來看，新台幣兌十國集團（G10）貨幣和主要亞幣7月大多走弱。澳盛預期新台幣表現接下來將不如其他亞幣，建議投資人做空新台幣／韓元三個月期無本金交割遠期外匯（NDF）。

新台幣兌美元今年來已升值逾12%，表現居主要亞幣之冠。吳坤指出，台灣貿易順差創紀錄、資金流入股市及壽險業者採取避險操作，都是新台幣過去一段時間承受強勁升值壓力的原因。