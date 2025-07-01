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貿易談判前景樂觀 亞股普遍收紅！但日本日經指數下跌

中央社／ 香港1日綜合外電報導
由於市場樂觀地認為各國將與美國達成貿易協議，亞洲股市今天普遍收紅，但日本日經指數下跌。 示意圖／AI生成
由於市場樂觀地認為各國將與美國達成貿易協議，亞洲股市今天普遍收紅，但日本日經指數下跌。 示意圖／AI生成

由於市場樂觀地認為各國將與美國達成貿易協議，亞洲股市今天普遍收紅，但日本日經指數下跌。此前美國總統川普揚言對日本實施新關稅稅率，並就稻米和汽車問題抨擊日本。

法新社報導，白宮訂定的對等關稅90天寬限期即將於7月9日到期，儘管達成的貿易協議寥寥無幾，股市依然強健上揚，因為市場預期貿易談判將有突破性進展，或是寬限期可望延長。

此外，川普（Donald Trump）及美國部分高階官員的言論暗示，談判可能仍有迴旋空間，進一步提振市場情緒。

與此同時，美元再次走貶，投資人愈來愈相信美國聯邦準備理事會（Fed）今年將至少降息2次，美國本週將公布的就業數據也備受關注。

美股3大指數昨天全面收高，其中標準普爾500指數和那斯達克綜合指數再創新高，為亞洲股市提供上漲動能。

上海、新加坡、首爾及台北股市收紅。然而，近幾週表現強勁的東京股市日經指數下跌逾1%。此前川普才因為日本不願意進口美國米，揚言對日本祭出新關稅。

川普在抨擊稻米問題之前，曾就他認為的美日汽車貿易不平衡表達不滿，並且提出要維持針對日本汽車的25%關稅。

野村資產管理（Nomura Asset Management）首席策略師石黑英之（Hideyuki Ishiguro）指出，川普對汽車與稻米等議題表達不滿，攪亂了局面，也顯示與日本的貿易談判陷入停滯。若美日談判遭單方面終止或破裂，可能改變投資日本股市的預設條件。

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