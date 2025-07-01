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世衛宣布蘇利南根除瘧疾 亞馬遜地區第一國

中央社／ 蘇利南巴拉馬利波30日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）今天宣布，蘇利南歷經長達70年的奮戰後終於戰勝瘧疾，成為亞馬遜地區第一個根除這個由病媒蚊所傳播疾病的國家。

法新社報導，位於南美北端的蘇利南為前荷屬殖民地，境內有多處工業及人工礦區，常見水漥易滋生病媒蚊，也使這項防疫成就更顯意義重大。

蘇利南也成為全球第46個被世界衛生組織認證為無瘧疾的國家，其中有12國家位於美洲。

泛美衛生組織（PAHO）執行長巴波薩（JarbasBarbosa）在聲明中說：「這項認證反映多年持續努力的成果，尤其涵蓋到偏遠地區，也代表未來的世代將能免於在瘧疾威脅下成長。」

根據泛美衛生組織資料，蘇利南最後一例瘧疾病例通報是在2021年。

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）說：「蘇利南對衛生平權的堅持，對所有正努力邁向無瘧疾願景的國家具有啟發性意義。」

瘧疾 病媒蚊 WHO

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